ДИАКОНОВСКОЕ СОГЛАСИЕ
ДИАКОНОВСКОЕ СОГЛАСИЕ (Дьяконово согласие) - cтарообрядческий поповский толк, объединяющий последователей Александра диакона.
В отличие от других старообрядцев считали необходимым почитание четырёхконечного креста; настаивали, что кадить нужно, взмахивая кадилом один раз вдоль и один раз поперёк, а не два раза, как было принято, за что их именовали также кадильниками или новокадильниками. Эти установления разбирались на Керженских соборах 1708-1709 годов и на Ветке.
Отличались также чиноприёмом: переходившие к ним иереи, по проклятию ересей и «исправе», исповедовались у старообрядческого попа без миропомазания, обязательного на Ветке. Такой порядок в согласии, наряду с почитанием четырёхконечного креста, сохранялся и после казни диакона Александра (1720). Именно в среде дьяконовцев начались поиски архиерея, приведшие к утверждению единоверия, что отвернуло от них многих последователей, ушедших в Перемазанское, или Ветковское, согласие.
В середине XIX века приверженцы дьяконовцев были известны в Стародубье (ныне Брянская область); их потомки в начале XXI века входят в Русскую древлеправославную церковь.