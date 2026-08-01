ДИАКОНОВСКОЕ СОГЛАСИЕ

ДИАКОНОВСКОЕ СОГЛАСИЕ (Дьяконово согласие) - cтарообрядческий поповский толк, объединяющий последователей Александра диакона.

В от­ли­чие от дру­гих ста­ро­об­ряд­цев счи­та­ли не­об­хо­ди­мым по­чи­та­ние че­ты­рёх­ко­неч­но­го кре­ста; на­стаи­ва­ли, что ка­дить нуж­но, взма­хи­вая ка­ди­лом один раз вдоль и один раз по­пе­рёк, а не два раза, как бы­ло при­ня­то, за что их име­но­ва­ли так­же ка­диль­ни­ка­ми или но­во­ка­диль­ни­ка­ми. Эти ус­та­нов­ле­ния раз­би­ра­лись на Кер­жен­ских со­бо­рах 1708-1709 годов и на Вет­ке.

От­ли­ча­лись так­же чи­но­приё­мом: пе­ре­хо­див­шие к ним ие­реи, по про­кля­тию ере­сей и «ис­пра­ве», ис­по­ве­до­ва­лись у ста­ро­об­рядческого по­па без ми­ро­по­ма­за­ния , обя­за­тель­но­го на Вет­ке. Та­кой по­ря­док в со­гла­сии, на­ря­ду с по­чи­та­ни­ем че­ты­рёх­ко­неч­но­го кре­ста, со­хра­нял­ся и по­сле каз­ни диа­ко­на Алек­сан­д­ра (1720). Имен­но в сре­де дья­ко­нов­цев на­ча­лись по­ис­ки ар­хие­рея, при­вед­шие к ут­вер­жде­нию еди­но­ве­рия, что от­вер­ну­ло от них многих по­сле­до­ва­те­лей, ушед­ших в Пе­ре­ма­зан­ское, или Вет­ков­ское, со­гла­сие.

В середине XIX века при­вер­жен­цы дья­ко­нов­цев бы­ли из­вест­ны в Ста­ро­ду­бье (ны­не Брян­ская область); их по­том­ки в начале XXI века вхо­дят в Рус­скую древ­ле­пра­во­слав­ную цер­ковь.

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