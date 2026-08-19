ДИАГОР МЕЛОССКИЙ (Διαγόρας ὁ Μήλιος)

Древнегреческий поэт и софист , получивший прозвище «безбожник» (Ἄθεος).

Родился на о. Мелос, сочинял дифирамбы и энкомии; возможно, принял участие в создании законов Мантинеи, позже переселился в Афины (после 423 г. до н.э.). Диагор придерживался нормативных взглядов на благочестие до тех пор, пока не стал жертвой клятвопреступления. После этого он начал высмеивать суеверия и отвергал Элевсинские мистерии, культ кабиров и учение орфиков. Его взгляды были близки воззрениям киников: Диоген Лаэртский неоднократно приписывает одни и те же изречения Диогену Синопскому и Диагору.

После 415 г. до н.э. Диагор был обвинен в Афинах в безбожии и бежал в Пеллену в Ахайе. Афиняне обещали один талант тому, кто убьет Диагора, и два тому, кто приведет его живым. Пелленцы не выдали Диагора, тогда афиняне обратились к Пелопоннесскому союзу . Об обстоятельствах и месте смерти Диагора ничего не известно; по одной версии, он умер в Коринфе, по другой, утонул во время кораблекрушения (возможно, с ее помощью пытались показать, что боги все-таки карают нечестивцев; похожую историю рассказывают о Протагоре ).

Диагор известен как автор «Ἀποπυργίζοντες λóγοι» (смысл названия не ясен), где отвергались традиционные представления о богах и религии. Р. Янко полагает, что в Дервенском папирусе содержится фрагмент этого сочинения, но этот взгляд разделяется не всеми исследователями. Диагор входил в число «классических» атеистов древности вместе с Продиком, Протагором , Феодором и Эпикуром.

Издание фрагментов :

Diagorae Melii et Theodori Cyrenaei Reliquiae / Ed. M. Winiarczyk. Leipzig, 1981.

Иллюстрация :

Рафаэль. "Афинская школа". Фрагмент.