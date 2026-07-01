ДИАДЗОМА (др.-греч. διάζωμα, букв. «пояс»)

В древнегреческом театре проход, который делил места для зрителей на ярусы.

Понятие «диадзома» (от др.-греч. διαζώννυμι «опоясывать, окружать») довольно широко использовалось в античной архитектуре (так обозначалась, например, фриз в античных храмовых строениях).

В древнегреческом театре диадзомами назывались проходы, разделявшие ярусы театрона – зрительских мест. В афинском театре IV в. до н. э., остатки которого явственно прослеживаются в сохранившемся до нашего времени театральном сооружении, хорошо виден один из таких широких проходов (около 4, 56 м). Этот проход был частью так называемой верхней дороги, которая огибала акрополь и вела в святилище Асклепия. Однако этот проход делил зрительские места очень неравномерно. Поэтому для афинского театра предполагают и существование второй диадзомы, которая должна была проходить гораздо ниже. Это разделение было необходимым элементом структуры «зрительного зала» для более быстрого и удобного заполнения мест в театре. Для афинского театра естественной границей начала нижней диадзомы был первый ярус, который представлял собой более или менее правильную форму амфитеатра (для двух верхних ярусов неправильность формы определяли неровности скалы акрополя).

Такие проходы были необходимым элементом структуры «зрительного зала» для более быстрого и удобного заполнения мест в театре.

Иллюстрации :

1. Театр Диониса в Афинах. Современный вид;

2. Театр в Эпидавре. Современный вид.