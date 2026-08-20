ДИАДОХИ

Диадохи (греч. Διάδοχοι — «преемники») — полководцы Александра Македонского .

Пердикка , Селевк , Птолемей , Лисимах , Антипатр , Антигон и др., начавшие сразу же после смерти царя (323 до н. э.) борьбу за его наследство. Сначала довольно четко прослеживалось противостояние тех из них, кто стремился к сохранению единства державы, и тех, кто хотел стать хозяином отдельно взятого региона, но затем возобладал сепаратизм. В 306 до н. э. все основные участники борьбы приняли царские титулы, что формально означало конец существования державы Александра. Д. неоднократно заключали соглашения о разделе державы, но всякий раз их нарушали. Как правило, против сильнейшего объединялись все остальные. Почти непрерывные войны продолжались до 281 до н. э., когда в битве при Курупедионе Селевк разгромил Лисимаха, но и сам вскоре погиб. В конечном счете на руинах державы Александра образовалось три больших государства: царство Селевкидов , Птолемеевский Египет и Македония , управлявшаяся династией Антигонидов. Понятие «Д»., как и соответствующее ему «эпигоны» , ввел в историческую науку И.Г. Дройзен .

Лит.: Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. М.–Л., 1950; Шофман А. С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984; After Alexander: The Time of the Diadochi (323—281 BC) / V. Alonso Troncoso, Ed. M. Anson (eds). Oxford, 2013; Bengtson H. Die Diadochen: die Nachfolger Alexanders (323—281 v. Chr.). München, 1987; Seibert J. Das Zeitalter der Diadochen. Darmstadt, 1983.