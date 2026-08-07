ДОХИ

ДОХИ - мелодии прокимнов греческого калофонического стиля для вечерни и утрени; различают малые и большие Дохи.

В византийский период этот термин обозначал торжественную встречу императора и его семьи в дни великих церковных праздников: во время шествия императора с придворными из дворца в собор Святой Софии на определенных значимых остановках димы и их хоры ( доместик , глашатаи и народ дим) приветствовали его радостными возгласами, которые соответствовали празднику. Вероятно, впоследствии тот же термин стал употребляться в певческой традиции для обозначения поющихся согласно теме дня псалмовых стихов (прокимнов), предваряющих чтения из Ветхого Завета и Нового Завета: прокимны выполняли функцию «встречи», «приема» слова Божия, которое должно быть прочитано.

До появления в 1336 году Пападики, нового типа рукописи, содержащей мелос основных служб суточного круга и литургии , нотированные прокимны помещались в Псалтиконе (певческой книге протопсалтов) и Асматиконе (певческой книге псалтов), состав которых сформировался к середине XII века. Мелизматический стиль последований прокимнов в этих 2 книгах, весьма искусный, приводит к новой тенденции и новому стилю певческого искусства. Обзор изменений в певческом искусстве XIV века показывает, что с распространением мелизматического пения, основного в Пападики, изменяются и способы пения и псалмодирования прокимнов. В рукописях прокимны фиксировались в соответствии с порядком исполнения: стих-прокимен (обычно его полустишие, например: «Се ныне благословите Господа»), исполняемый некоторым мелодическим способом, затем 2 распетых стиха («Стоящии во храме Господни» и «В нощех воздежите»), после каждого из которых снова поется стих-прокимен, который называется малое Дохи; в конце следует тот же стих-прокимен целиком, исполняемый доместиком, с мелодическим расширением после слова λέϒε, многосложными промежуточными попевками или фразами (на слогах α-να-νε, νε-α-νες, να-να), то есть большое и «искусное» Дохи.

Мелос Дохи чаще всего не имеет надписания автора. В рукописях фиксируются 2 ряда византийских прокимнов, отражающие 2 певческие традиции: анонимную, обиходную, и фессалоникийскую. Это подтверждается содержанием подзаголовков рукописей, например: «Прокимны всей седмицы: В неделю вечера: [глас] 1: Се ныне благословите Господа» (Athen. Bibl. Nat. 2406. Fol. 86v, 1453 год) и «Прокимны вечерни всей седмицы и эти фессалоникийские: В неделю вечера: глас 1: Се ныне благословите Господа» (Idem. Fol. 59v). Кроме того, здесь зафиксированы Дохи «Господь воцарися в лепоту облечеся» Фардивукиса и Мануила Хрисафа и «Величит душа Моя Господа» «честных иеромонахов Марка и Гавриила» (Idem. Fol. 28v). Воскресный прокимен утрени дается обычно без подписи и, как следует из анализа мелодики, представляет краткий певческий стиль. В начале XIX века хартофилакс Хурмузий перевел в нотацию нового метода прокимны всей седмицы с указанием: «Прокимны всей седмицы, называемые дохи, весьма сложные» (Athen. Bibl. Nat. S. Sepulcri. 703. Fol. 410v, 1818 год). В поствизантийский период ряд в калофоническом стиле сочинили 2 святогорских монаха Феодул и Даниил (первая половина XVIII века). Тенденцию к сокращению продолжительности службы отражают мелодические версии прокимнов Великого поста и Господских праздников, написанные в кратком певческом стиле Петром Пелопоннесским и немного позднее протопсалтом Григорием.

К прокимнам принадлежат и так называемые эпифонимы (ἐπιφωνήματα), которые представляют собой фразу из стиха прокимна, повторяющуюся 4 или 5 раз почти с идентичным мелосом. Эпифонимы - украшенный мелос больших дохи - предназначены для пения на праздничных вечернях и утренях, последованиях Господских праздников или воскресений («Облечеся Господь в силу», «Воскресни Господи, Боже мой» и другие); это сочинения сложной структуры: с развитыми ихимами, кратимами, анаграмматизмами, вставками слова λέϒε, мелодическими скачками, сменами гласов. Эпифонимы выделены в рукописях красными чернилами, что указывает на исполнение одним певчим. В рукописной традиции сохранились эпифонимы преподобного Иоанна Кукузеля ​, Ксена Корониса, Григория Буниса Алиата (смотрите также: Στάθης. ᾿Αναϒραμματισμο κα μαθήματα. Σ. 79, 92-93, 104, 136).

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