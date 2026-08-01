ДИАБАТЕ МАССА МАКАН
ДИАБАТЕ МАССА МАКАН (Massa Makan Diabaté) - малийский писатель, фольклорист.
Писал на французском языке. Учился в Париже.
По возвращении на родину собирал легенды и сказки малийских народов, которые в авторской обработке вошли в сборник «Жанжон и другие популярные песни Мали» («Janjon et autres chants populaires du Mali», 1970) и др.
Автор романной трилогии о жизни обитателей малийской глубинки: «Лейтенант из Куты» («Le lieutenant de Kouta», 1979), «Цирюльник из Куты» («Le coiffeur de Kouta», 1980), «Мясник из Куты» («Le boucher de Kouta», 1982), романа «Будто укус осы» («Comme une piqûre de guêpe», 1980), где описаны, в частности, обычаи и обряды малийцев.
Критика колониальных порядков в романах Диабате весьма умеренна, смягчена юмором и иронией автора.
Сочинения:
L’aigle et l’épervier ou La geste de Sunjata. P., 1975.