ДХВАНИ
ДХВАНИ - одно из важнейших понятий традиционной индийской поэтики.
Впервые разработано в трактате «Свет дхвани» («Дхваньялока») Анандавардханой (IX век), который опирался на традиции индийской языковедческой и поэтологической мысли. Теоретики языка (Патанджали, Бхартрихари и другие) употребляли слово «дхвани» в значении «звук» или «фонема», Анандавардхана же придал этому термину новое концептуальное значение. Развивая идеи предшественников по теории поэзии (Бхарата, Бхамаха, Дандин, Вамана, Удбхата, Рудрата) и учитывая многовековой опыт поэтического творчества на санскрите и пракритах, он предложил считать высшей формой поэзии ту, которая воздействует на читателя и слушателя не «украшениями» (аланкарами) и другими внешними достоинствами, а своим скрытым (внутренним) смыслом - Д. Понятие «дхвани» было связано с понятием раса (восходящим к трактату «Натьяшастра» Бхараты, II-IV веков). Теория дхвани оказала большое влияние на последующую поэтологическую мысль в Индии (на Абхинавагупту, Маммату, Вишванатха и др.), хотя и не получила безусловного признания. Некоторые современные индийские мыслители проводят параллели между теорией дхвани и герменевтикой.