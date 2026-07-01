ДХУЛИЯ

ДХУЛИЯ - город на западе Индии, штат Махараштра.

Население 379,7 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Панджхра. Аэ­ро­порт (об­слу­жи­ва­ет ме­ст­ные авиа­ли­нии). Че­рез Дхулия про­хо­дят ав­то­ма­ги­ст­ра­ли на Мум­баи, Ин­да­ур, На­гпур и другие го­ро­да; свя­зан железнодорожной вет­кой с городом Ча­лис­га­он.

Из­вес­тен со вре­ме­ни ус­та­нов­ле­ния вла­сти Ве­ли­ких Мо­го­лов в северо-западных об­лас­тях Ин­до­ста­на, в XVII-XVIII веках вхо­дил в со­став Мо­голь­ской им­пе­рии . Тор­го­вый и сельскохозяйственный центр. В середине XVIII века за­хва­чен ма­рат­ха­ми, в 1818 году - анг­ли­ча­на­ми, вклю­чив­ши­ми его в Бом­бей­ское пре­зи­дент­ст­во, став­шее за­тем провинцией Бри­тан­ской Ин­дии. По­сле за­вое­ва­ния не­за­ви­си­мо­сти (1947 год) - в шта­те Бом­бей. С вы­де­ле­ни­ем из не­го шта­та Ма­ха­раш­тра (1960 год) стал его круп­ным промышленным го­ро­дом, спе­циа­ли­зи­рую­щим­ся на тек­стиль­ном про­из­вод­ст­ве.

Центр тор­гов­ли и пе­ре­ра­бот­ки ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья (хло­пок, ко­жи и др.). Пред­при­ятия хлоп­ча­то­бу­маж­ной, ко­же­вен­ной и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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