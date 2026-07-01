ДХУЛИЯ
ДХУЛИЯ - город на западе Индии, штат Махараштра.
Население 379,7 тысяч человек (2007 год). Расположен на правом берегу реки Панджхра. Аэропорт (обслуживает местные авиалинии). Через Дхулия проходят автомагистрали на Мумбаи, Индаур, Нагпур и другие города; связан железнодорожной веткой с городом Чалисгаон.
Известен со времени установления власти Великих Моголов в северо-западных областях Индостана, в XVII-XVIII веках входил в состав Могольской империи. Торговый и сельскохозяйственный центр. В середине XVIII века захвачен маратхами, в 1818 году - англичанами, включившими его в Бомбейское президентство, ставшее затем провинцией Британской Индии. После завоевания независимости (1947 год) - в штате Бомбей. С выделением из него штата Махараштра (1960 год) стал его крупным промышленным городом, специализирующимся на текстильном производстве.
Центр торговли и переработки местного сельскохозяйственного сырья (хлопок, кожи и др.). Предприятия хлопчатобумажной, кожевенной и пищевой промышленности.