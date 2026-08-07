ДХРУПАД
ДХРУПАД - вокально-инструментальная форма северо-индейской классической музыки.
Характеризуется величественностью и монументальностью. Тексты (религиозные, панегирические и другие) - преимущественно на санскрите. Дхрупад восходит к ведической эпохе, вобрал в себя элементы музыки и поэзии бхакти (смотрите в статьях Индия, Индуизм, раздел музыка). Упоминается в трактате Абу-л-Фазла «Аин-и-Акбари» - «Установления Акбара» (вторая половина XVI века), развивался в творчестве музыкантов XVI века. Тансена Миана и Свами Харидасы.
Сохранил значение норматива в современной практике музицирования; освоение дхрупад является обязательной стадией обучения индийских музыкантов. Музыкальная структура дхрупад соответствует строению поэтического текста (присутствуют разделы стхайи, антара, санчари и абхог). Особенности ладомелодической модели (рага) раскрываются в протяжённом начальном разделе (алап), распеваемом в свободном метре на отдельные слоги. Вокальная партия исполняется обычно двумя певцами, поющими по очереди, подхватывая пение друг друга. Аккомпанирующие инструменты - двухсторонний барабан пакхавадж, струнные щипковые - танпура, иногда также рудра вина. В XX веке дхрупад представлен в творчестве семьи Дагар.