ДХОЛАВИРА

ДХОЛАВИРА - поселение бронзового века (третья - первая четверть II-го тысячелетия до н. э.) на полуострове Кач в Гуджарате (Ин­дия).

Рас­коп­ки Р. С. Биш­та в 1986-1994 годах. Стра­ти­гра­фи­че­ски вы­яв­ле­но 7 пе­рио­дов: «пре­ха­рапп­ские» (I, II), «ха­рапп­ские» (III, IV, V), «по­стха­рапп­ские» (VI, VII).

Пе­рио­ды I-V от­ра­жа­ют куль­ту­ру ​Под­но­го из ва­ри­ан­тов ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции. Уже в «пре­ха­рапп­ские» пе­рио­ды по­се­ле­ния в Дхолавире име­ли об­вод­ную сте­ну (ши­ри­на 11 м) из ка­мен­ных ва­лу­нов и сыр­цо­вых кир­пи­чей ха­рапп­ских про­пор­ций (4:2:1; из та­ких строи­ли и до­ма). Эта стро­ительная тех­ни­ка, до­пол­нен­ная об­ли­цов­кой уг­лов тё­са­ны­ми ка­мен­ны­ми пли­та­ми, со­хра­ни­лась и в «ха­рапп­ские» пе­рио­ды.

В пе­рио­ды III-V го­род (площадь 50 га) имел фор­му квад­ра­та и уни­каль­ную на фо­не Ха­рап­пы и Мо­хенд­жо-Да­ро пла­ни­ров­ку: «ниж­ний го­род» в восточной час­ти; «сред­ний го­род» с квад­рат­ны­ми уг­ло­вы­ми баш­ня­ми - в за­пад­ной; при­мы­каю­щая к не­му с юга «ци­та­дель» (площадь 4 га), с двор­цом, воз­вы­шаю­щим­ся на 15-18 м, и хо­зяйственным дво­ром; не­ук­ре­п­лён­ный «при­го­род». Все час­ти Дхолавиры име­ли квад­рат­ную фор­му, пря­мые ули­цы, об­ра­зую­щие квар­та­лы, ори­ен­ти­ро­ван­ные по сто­ро­нам све­та, дре­наж­ную сис­те­му и круг­лые ко­лод­цы. Дво­рец воз­ве­дён на плат­фор­ме (высота 6 м), по его пе­ри­мет­ру - ан­фи­ла­ды ком­нат, внеш­ние сто­ро­ны ко­то­рых ук­ра­ше­ны по­ли­ро­ван­ны­ми ко­лон­на­ми на квад­рат­ных ба­зах; в северной и восточной час­тях ис­сле­до­ва­ны несколько уров­ней ле­ст­нич­ных мар­шей, ме­няю­щих на­прав­ле­ние под пря­мым уг­лом.

Среди па­мят­ни­ков ха­рап­пской ци­ви­ли­за­ции двор­цу в Дхолавире нет ана­ло­гов. На северной тер­ра­се ци­та­де­ли рас­чи­ще­на над­пись из 10 боль­ших (37×27 см) ха­рапп­ских ие­рог­ли­фов, сло­жен­ных из ку­соч­ков «пас­ты» (в над­пи­си есть уд­во­ен­ный знак «ко­ле­са с 6 спи­ца­ми», трак­туе­мый как «празд­ник солн­це­стоя­ния», к ко­то­ро­му при­уро­че­ны жерт­во­при­но­ше­ния). В уг­лу ци­та­де­ли - пря­мо­уголь­ный ре­зер­ву­ар для куль­то­вых омо­ве­ний, ана­лог боль­шо­го бас­сей­на в ци­та­де­ли Мо­хенд­жо-Да­ро. В пе­ри­од V го­род был ос­тав­лен.

С пе­рио­да VI Дхолавира за­строе­на час­тич­но, не ук­ре­п­ле­на, поя­ви­лись «чёр­но-бе­лая» и другие ти­пы ке­ра­ми­ки (ха­рак­тер­ны для куль­тур позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии современного Сау­раш­тра и Гуд­жа­ра­та, не­ко­то­рые на­по­ми­на­ют по­су­ду Джху­кар), на пе­ча­тях из­вест­ны толь­ко над­пи­си, без ри­сун­ков. Око­ло 100 лет здесь жи­ли лю­ди, за­тем по­се­ле­ние сно­ва бы­ло за­бро­ше­но. В пе­ри­од VII поя­ви­лись не­боль­шие до­ма круг­лой фор­мы из кир­пи­чей ран­них по­стро­ек, ис­чез­ла дре­наж­ная сис­те­ма: го­род окон­ча­тель­но пре­вра­тил­ся в де­рев­ню. Сход­ст­во ке­ра­ми­ки пе­рио­дов VI и VII го­во­рит о том, что по­се­лен­цы при­над­ле­жа­ли к од­но­му на­ро­ду, воз­мож­но, со­се­ду ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции, пе­ре­се­лив­ше­му­ся в Дхолавиру под на­тис­ком од­ной из волн ари­ев, что про­сле­же­но для это­го вре­ме­ни на тер­ри­то­рии Южного Бе­луд­жи­ста­на, Пенд­жа­ба и других.

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