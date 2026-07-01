ДХОЛАВИРА
ДХОЛАВИРА - поселение бронзового века (третья - первая четверть II-го тысячелетия до н. э.) на полуострове Кач в Гуджарате (Индия).
Раскопки Р. С. Бишта в 1986-1994 годах. Стратиграфически выявлено 7 периодов: «прехараппские» (I, II), «хараппские» (III, IV, V), «постхараппские» (VI, VII).
Периоды I-V отражают культуру Подного из вариантов хараппской цивилизации. Уже в «прехараппские» периоды поселения в Дхолавире имели обводную стену (ширина 11 м) из каменных валунов и сырцовых кирпичей хараппских пропорций (4:2:1; из таких строили и дома). Эта строительная техника, дополненная облицовкой углов тёсаными каменными плитами, сохранилась и в «хараппские» периоды.
В периоды III-V город (площадь 50 га) имел форму квадрата и уникальную на фоне Хараппы и Мохенджо-Даро планировку: «нижний город» в восточной части; «средний город» с квадратными угловыми башнями - в западной; примыкающая к нему с юга «цитадель» (площадь 4 га), с дворцом, возвышающимся на 15-18 м, и хозяйственным двором; неукреплённый «пригород». Все части Дхолавиры имели квадратную форму, прямые улицы, образующие кварталы, ориентированные по сторонам света, дренажную систему и круглые колодцы. Дворец возведён на платформе (высота 6 м), по его периметру - анфилады комнат, внешние стороны которых украшены полированными колоннами на квадратных базах; в северной и восточной частях исследованы несколько уровней лестничных маршей, меняющих направление под прямым углом.
Среди памятников хараппской цивилизации дворцу в Дхолавире нет аналогов. На северной террасе цитадели расчищена надпись из 10 больших (37×27 см) хараппских иероглифов, сложенных из кусочков «пасты» (в надписи есть удвоенный знак «колеса с 6 спицами», трактуемый как «праздник солнцестояния», к которому приурочены жертвоприношения). В углу цитадели - прямоугольный резервуар для культовых омовений, аналог большого бассейна в цитадели Мохенджо-Даро. В период V город был оставлен.
С периода VI Дхолавира застроена частично, не укреплена, появились «чёрно-белая» и другие типы керамики (характерны для культур позднего бронзового века на территории современного Саураштра и Гуджарата, некоторые напоминают посуду Джхукар), на печатях известны только надписи, без рисунков. Около 100 лет здесь жили люди, затем поселение снова было заброшено. В период VII появились небольшие дома круглой формы из кирпичей ранних построек, исчезла дренажная система: город окончательно превратился в деревню. Сходство керамики периодов VI и VII говорит о том, что поселенцы принадлежали к одному народу, возможно, соседу хараппской цивилизации, переселившемуся в Дхолавиру под натиском одной из волн ариев, что прослежено для этого времени на территории Южного Белуджистана, Пенджаба и других.