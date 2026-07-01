ДХАРМАВАНГША АНАНТАВИКРАМАТУНГАДЕВА

Дхармавангша Анантавикраматунгадева (личное имя, согласно надписи Сирах Кетинг, — Виджаямрета Вардхана) (ок. 990 — 1016) — последний правитель государства Матарам, расположенного на Центральной Яве.

Продолжил преобразования, начатые его предшественником (отцом или тестем) Макутавангашавардханом (ум. ок. 990). При Д. А. Матарам значительно усилился: его господство распространялось на Центральную и Восточную Яву, Бали, южную часть Калимантана. Процветала придворная литература на древнеяванском языке, переводилась литература с санскрита (разделы из Махабхараты , например, Виратапарва), был создан свод законов «Шивашасана».

В 991—992 Матарам совершил нападение на крупное малайское государство Шривиджаю , ее столицу (в долине р. Муси, в районе совр. г. Палембанг) и центральные владения на Суматре. Удар оказался настолько сильным, что малайцы были вынуждены обратиться за поддержкой к Китаю (империи Северная Сун). Понимая, что речь идет о ликвидации господства Шривиджаи на море и нарушении равновесия сил в регионе, Китай выступил на стороне Шривиджаи и использовал дипломатические рычаги давления на Матарам. Шривиджае удалось заключить мир и с южноиндийским государством Чола , что также способствовало восстановлению ее могущества. В 1016 яванский вассал Шривиджаи, хаджа Вуравари способствовал организации масштабного нападения на Матарам, окончившегося его разгромом. Дворец Д. А. был разрушен, правитель погиб, а его владения распались. На Яве, согласно одной из сохранившихся надписей, «наступил конец света». Господство Шривиджаи в регионе оказалось недолгим — в 1025 Чолы нанесли по ней сильнейший удар, что привело к ее ослаблению и потере некоторых вассалов на Малаккском п-ове и Суматре.

Лит.: Coedès G. The Indianized States of Southeast Asia. Kuala Lumpur, 1968; История Индонезии. Т. 1. М., 1992; Marwati Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia(Национальная история Индонезии).Jilid II. Jakarta, 1990.