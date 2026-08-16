ДХАРМАШАСТРЫ
ДХАРМАШАСТРЫ - древнеиндийкие сборники наставлений в дхарме.
Дхармашастры, составленные брахманами сначала для своих учеников, со временем были признаны авторитетными источниками права. Самый известный сборник с наставлениями в дхарме - Манавадхармашастра. Истолкование дхарм практически всегда сочеталось с истолкованием обычаев и традиций, включавших в себя и обычное право; дхармы наряду с правилами и наставлениями для правоверного индуса на каждый день определяли формальные основания для обращения в суд, способы приобретения собственности, а также условия и последствия применения необходимой обороны. Дхармашастры стали исторически последней разновидностью наставлений, изложенных в стихотворной форме - в виде двустиший (шлок). Принципы дхармы продолжают влиять на мировосприятие и личные отношения индусов, включая и правоотношения.