ДХАРМАШАСТРА

Дхармашастра (санскр. Dharmaśāstra — «наука о дхарме») — жанр древнеиндийской литературы, трактующей основы этики и права.

Д. дают наставления по выполнению общего варнового долга и по совершению частных повседневных практик в зависимости от положения в обществе. Д. также указывают на формы наказания за нарушение дхармы . Формирование жанра Д. относится к первым векам нашей эры. Наиболее известный памятник Д. — «Законы Ману» (Manavadharmaśāstra), с перевода которого У. Джонсом для нужд практического судопроизводства в Индии начиналась современная научная индология. I глава «Законов» содержит представления о происхождении Вселенной, варн, человеческого общества; II — правила жизни в период обучения; III—IV — правила жизни семьянина-домохозяина; V — религиозные нормы; VI — правила жизни отшельника; VII — наставления об обязанностях царя и управлении государством; VIII — наставления о судопроизводстве и юридической практике; IX—X регламентирует семейные отношения, описывает наказания за различные преступления, обязанности членов варн; XI содержит предписания о покаяниях и обетах во искупление совершенных грехов; XII рассказывает о посмертных воздаяниях за дурные дела в настоящей жизни.

Лит.: Kane P. V. History of Dharmaśāstra. Vol. 1—5. Poona, 1968—1977; Законы Ману / Пер. С. Д. Эльмановича, пров. и исправ. Г. Ф. Ильиным. М., 1992; Дхармашастра Нарады / Пер. с санскр. и коммент. А. А. Вигасина и А. М. Самозванцева; вступ. ст. А. А. Вигасина. М., 1998.