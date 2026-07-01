ДЕЗОРМЬЕР РОЖЕ
ДЕЗОРМЬЕР РОЖЕ - французский дирижёр и композитор.
Учился в Парижской консерватории по классу флейты Ф. Гобера. Брал уроки теории музыки и композиции у Ш. Кёклена. Дебютировал как дирижёр в 1921 году в Париже. В 1925-1929 годах дирижёр Русских сезонов С.П. Дягилева. В 1936-1946 годах главный дирижёр, в 1944-1946 годах директор парижской «Опера-Комик». В 1930-1932 годах художественный руководитель Общества музыки прошлого («Société de Musique d’Autrefois»), редактировал и исполнял малоизвестные сочинения французских композиторов барокко (А. Кампра, М.Р. Делаланд, Ж.Ф. Рамо).
Французский дирижёр и композитор.Один из основателей и дирижёр (1934-1951 годы, с 1947 года главный дирижёр) Оркестра Французского радио (в дальнейшем Национальный оркестр Франции). Прославился интерпретациями музыки К. Дебюсси, М. Равеля, композиторов «Шестёрки», О. Мессиана, П. Булеза, дирижировал многими премьерами их сочинений. Гастролировал в СССР (1935). Выступал до 1950 года. Среди немногих сохранившихся аудиозаписей - «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси (1941), одна из лучших записей этой оперы. Сочинял музыку к фильмам (с 1932 года, компания «Pathé-Natan»).