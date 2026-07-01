ДЕЗОРМЬЕР РОЖЕ

ДЕЗОРМЬЕР РОЖЕ - французский дирижёр и композитор.

Учил­ся в Па­риж­ской консерватории по клас­су флей­ты Ф. Го­бе­ра. Брал уро­ки тео­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции у Ш. Кёк­ле­на. Де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в 1921 году в Па­ри­же. В 1925-1929 годах ди­ри­жёр Рус­ских се­зо­нов С.П. Дя­ги­ле­ва . В 1936-1946 годах главный ди­ри­жёр, в 1944-1946 годах ди­рек­тор па­риж­ской « Опе­ра-Ко­мик ». В 1930-1932 годах художественный руководитель Общества му­зы­ки про­шло­го («Société de Musique d’Autre­fois»), ре­дак­ти­ро­вал и ис­пол­нял ма­ло­из­ве­ст­ные со­чи­не­ния французских ком­по­зи­то­ров ба­рок­ко (А. Кам­пра, М.Р. Де­ла­ланд, Ж.Ф. Ра­мо).

Французский дирижёр и композитор.Один из ос­но­ва­те­лей и ди­ри­жёр (1934-1951 годы, с 1947 года главный ди­ри­жёр) Ор­ке­ст­ра Французского ра­дио (в даль­ней­шем Национальный ор­кестр Фран­ции). Про­сла­вил­ся ин­тер­пре­та­ция­ми му­зы­ки К. Де­бюс­си, М. Ра­ве­ля, ком­по­зи­то­ров «Шес­тёр­ки», О. Мес­сиа­на, П. Бу­ле­за, ди­ри­жи­ро­вал многими пре­мье­ра­ми их со­чи­не­ний. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР (1935). Вы­сту­пал до 1950 года. Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ау­дио­за­пи­сей - «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» Де­бюс­си (1941), од­на из луч­ших за­пи­сей этой опе­ры. Со­чи­нял му­зы­ку к филь­мам (с 1932 года, ком­па­ния «Pathé-Natan»).