ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО
ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО - итальянский скульптор.
Учился в семейной мастерской, его отец и братья были резчиками мрамора; в дальнейшем, вероятно, работал в мастерской Б. Росселлино (участвовал в создании надгробия Б. Вилланы, 1451, церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция), позднее принимал участие в работе над фризом с херувимами в Капелле Пацци под руководством Донателло, чьё влияние было решающим для становления мастера.
В середине XV века Дезидерио да Сеттиньяно - один из ведущих флорентийских скульпторов. Его главные произведения - монументальные надгробие К. Марсуппини (между 1453 и 1464 годами, церковь Санта-Кроче, Флоренция) и табернакль Святых Даров (1461-1462 годы, церковь Сан-Лоренцо, Флоренция) - отличаются усложнённостью традиционных композиционных схем и естественностью в передаче причудливых органических форм и в имитации различных фактур. Дезидерио да Сеттиньяно также принадлежит множество камерных работ, как правило не датированных: барельефы «Мадонна с Младенцем» («Мадонна Панчиатики», Нац. музей Барджелло, Флоренция), женские («Портрет девушки», Нац. музей Барджелло, Флоренция) и детские («Смеющийся мальчик», Художественно-исторический музей, Вена) портретные бюсты (последние иногда наделялись иконографическими чертами Христа или Иоанна Крестителя); небольшие статуи (Мария-Магдалина, церковь Санта-Тринита, Флоренция) и рельефы («Святой Иероним в пустыне», Национальная галерея искусства, Вашингтон).
В портретах Дезидерио да Сеттиньяно, типологически восходящих к древне-римскому портретному бюсту, одухотворённость готической пластики объединяется с архитектонической ясностью формы и тончайшей графической разработкой поверхности. Сложная игра светотени, возникающая благодаря мягкой многоплановой трактовке камня, и виртуозное использование возможностей сплющенного рельефа придают его рельефам живописные качества.
Дезидерио да Сеттиньяно возглавлял мастерскую, в которой работали его братья и скульптор Б. да Майано. Его влияние ощущается в скульптурных произведениях А. дель Верроккьо.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.