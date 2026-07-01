ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО

ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО - итальянский скульптор.

Учил­ся в се­мей­ной мас­тер­ской, его отец и бра­тья бы­ли рез­чи­ка­ми мра­мо­ра; в даль­ней­шем, ве­ро­ят­но, ра­бо­тал в мас­тер­ской Б. Рос­сел­ли­но (уча­ст­во­вал в со­з­да­нии над­гро­бия Б. Вил­ла­ны, 1451, церковь Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла, Фло­рен­ция), позд­нее при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те над фри­зом с хе­ру­ви­ма­ми в Ка­пел­ле Пац­ци под руководством До­на­тел­ло, чьё влия­ние бы­ло ре­шаю­щим для ста­нов­ле­ния мас­те­ра.

В середине XV века Дезидерио да Сеттиньяно - один из ве­ду­щих фло­рен­тий­ских скульп­то­ров. Его главные про­из­ве­де­ния - мо­ну­мен­таль­ные над­гро­бие К. Мар­суп­пи­ни (ме­ж­ду 1453 и 1464 годами, церковь Сан­та-Кро­че, Фло­рен­ция) и та­бер­накль Святых Да­ров (1461-1462 годы, церковь Сан-Ло­рен­цо, Фло­рен­ция) - от­ли­ча­ют­ся ус­лож­нён­но­стью тра­диционных ком­по­зиционных схем и ес­те­ст­вен­но­стью в пе­ре­да­че при­чуд­ли­вых ор­га­нических форм и в ими­та­ции различных фак­тур. Дезидерио да Сеттиньяно так­же при­над­ле­жит мно­же­ст­во ка­мер­ных ра­бот, как пра­ви­ло не да­ти­ро­ван­ных: ба­рель­е­фы « Ма­дон­на с Мла­ден­цем» («Ма­дон­на Пан­чиа­ти­ки», Нац. му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция), жен­ские («Порт­рет де­вуш­ки», Нац. му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция) и дет­ские («Смею­щий­ся маль­чик», Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на) порт­рет­ные бюс­ты (по­след­ние ино­гда на­де­ля­лись ико­но­гра­фическими чер­та­ми Хри­ста или Ио­ан­на Кре­сти­те­ля); не­боль­шие ста­туи (Ма­рия-Ма­гда­ли­на, церковь Сан­та-Три­ни­та, Фло­рен­ция) и рель­е­фы («Святой Ие­ро­ним в пус­ты­не», Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон).

В порт­ре­тах Дезидерио да Сеттиньяно, ти­по­ло­ги­че­ски вос­хо­дя­щих к древне-римскому порт­рет­но­му бюс­ту, оду­хо­тво­рён­ность го­тической пла­сти­ки объ­еди­ня­ет­ся с ар­хи­тек­то­нической яс­ностью фор­мы и тон­чай­шей гра­фической раз­ра­бот­кой по­верх­но­сти. Слож­ная иг­ра све­то­те­ни, воз­ни­каю­щая бла­го­да­ря мяг­кой мно­го­пла­но­вой трак­тов­ке кам­ня, и вир­ту­оз­ное ис­поль­зо­ва­ние воз­мож­но­стей сплю­щен­ного рель­е­фа при­да­ют его рель­е­фам жи­во­пис­ные ка­че­ст­ва.

Дезидерио да Сеттиньяно воз­глав­лял мас­тер­скую, в ко­то­рой ра­бо­та­ли его бра­тья и скульп­тор Б. да Май­а­но. Его влия­ние ощу­ща­ет­ся в скульп­тур­ных про­из­ве­де­ни­ях А. дель Вер­рок­кьо.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)