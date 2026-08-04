ДЕЗИДЕРИ ИППОЛИТО

Ранние годы и начало деятельности

Ипполито родился 21 декабря 1684 г. в г. Пистоя. С детских лет посещал иезуитскую школу. С 1700 г. обучался в Римской коллегии.

В 1706 г. получил назначение преподавателем литературы в иезуитских коллегиях в Орвието и Ареццо, позднее переведен в Римскую коллегию.

В 1712 г. Д. предложил главе иезуитского ордена Микеланджело Тамбурини организовать миссию в Индию. Получив благословение на это дело, Д. начал приготовления. Д. было поручено повторно открыть миссию в Тибете, что являлось ключевой задачей ввиду нахождения миссии под юрисдикцией иезуитской провинции Гоа.

27 сентября 1712 г. Д. отправился из Рима в Лиссабон, а оттуда – в Гоа на португальском судне. Миновав земли Сурата, Ахмадабада, Раджастхана и Дели, Д. 15 сентября 1714 г. оказался в Агре. Дальнейший путь лежал в Шринагар, Кашмир, где Д., забрав еще одного иезуита в Дели, оставался в течение шести месяцев. Покинув Кашмир, иезуиты отбыли в Лех, затем – на Тибет. В этом предприятии им помогла монгольская правительница Касала, отбывшая в Лхасу. Весной 1716 г. спутник Д. возвратился в Индию через Катманду и Патну, а Д. остался организовывать миссию. Он являлся единственным европейским миссионером в Тибете.

Миссия

Д. получил разрешение открыть в Лхасе миссию. Проходил обучение. Однако уже в конце 1717 г. покинул Лхасу ввиду нападения джунгаров и нашел приют в провинции Дакпо у капуцинов. В 1719 – 1720 гг. Д. неоднократно возвращался в Лхасу. Подготовил пять сочинений тибетском языке, изложив христианские доктрины и предприняв попытку опровергнуть буддийскую концепцию перерождения.

В октябре 1716 г. в Лхасу прибыли итальянские миссионеры из ордена капуцинов. На встрече с Д. они потребовали признать их исключительное право на тибетскую миссию, которое выдала им Конгрегация. Д. выступил против требования, в результате чего спор должен был разрешить Рим. В январе 1721 г. Д. получил предписание оставить Тибет и направиться в Индию. В 1722 г. он вернулся в Агру.

Дальнейшая жизнь

В Агре Д. получил новое назначение – главный пастор католической общины в Дели. Организовывал образование в своей общине, руководил строительством новой церкви взамен разрушенной. В 1725 г. Д. изучал тамильский язык в малабарской миссии иезуитов в Пондичерри. В 1727 г. направлен в Рим для оказания содействия по беатификации иезуита Джона де Брито, который умер мученической смертью в Южной Индии. С собой Д. вез многочисленные записи о Тибете.

В августе 1727 г. Д. прибыл во Францию, а в январе 1728 г. – в Рим. Здесь он участвовал в разбирательстве дела по передаче исключительного права на создание миссии капуцинам, которое длилось еще с 1716 г. В итоге в ноябре 1732 г. решением Конгрегации было подтверждено исключительное право капуцинов на тибетскую миссию. Труд Д. с первым точным описанием географии Тибета был запрещен к публикации Конгрегацией. Его опубликовали только в 1950-х гг.