Дежнёв, Семён Иванович (ок. 1605, Двинский уезд ‒ 1673, Москва)

Дежнёв, Семён Иванович (ок. 1605, Двинский уезд — 1673, Москва) — русский землепроходец, казачий атаман (1665), первооткрыватель пролива между Азией и Америкой. В составе казачьих формирований нес гарнизонную службу в Якутском остроге (1638). Участвовал во многих походах казаков по Крайнему Северу — побывал на Оймяконе, был в числе русских людей, первыми проплывшими по Индигирке до ее устья, морем дошел до устья р. Колымы. Оставался там до 1647. В 1648 вместе с холмогорским торговым человеком Федотом Алексеевым (Поповым) Д. возглавил морской поход от устья Колымы к Чукотке для поисков р. Анадырь, о сказочных богатствах которой ходили невероятные слухи. Из 7 кораблей (кочей), на которых выступило в поход 90 казаков, лишь один , самый большой, на котором плыл Д. и 25 его товарищей, сумел пройти вокруг Чукотки, открыв пролив между Азией и Америкой. Корабль Д. был выброшен на берег в 10 неделях пути до Анадырского устья, достичь цели похода казакам удалось с большим трудом. В низовьях Анадыря оставшиеся 12 человек перезимовали, а затем, построив лодки , двинулись вверх по реке. В среднем ее течении они основали Анадырский острог (1649), начальником которого Д. был до 1659. Еще два года он оставался в Анадырском крае, занимаясь собственным промыслом (добывал пушнину и моржовую кость). В 1662 прибыл в Якутск и оттуда местными воеводами отправлен в Москву с грузом моржевой «костяной казны». В челобитных воеводе И. П. Акинфиеву Д. описал свое путешествие и природу Анадырского края. В Москве был пожалован чином якутского казачьего атамана. Вернувшись в Вост. Сибирь, продолжал служить на р. Оленёк, в 1669—1670 — на р. Вилюй. В 1670 отправлен в Москву с «соболиной казной», находясь в столице, умер. Лит.: Демин Л. М. Семен Дежнев. М., 1990; Записки русских путешественников XVI—XVII вв. М., 1988; Никитин Н. И. Землепроходец Семен Дежнев и его время. М., 1999. В. А. Волков.