ДЕЖНЁВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ

Русский путешественник, исследователь Сибири и Дальнего Востока. Первый мореплаватель, полностью прошедший по Берингову проливу между Азией и Америкой.

Биография

Точное время и место рождения С.И. Дежнева неизвестно, по наиболее распространенной версии он родился в 1605 году в Великом Устюге, по другим данным в одном из сел на реке Пинеге. Информации о детстве и юности Дежнева практически нет. Не позднее 1635 года Дежнев оказывается в Сибири, служа казаком в Тобольске и Енисейске. В 1638 году он в составе отряда енисейских казаков прибыл в Якутию, где занялся сбором ясака с местного населения.

В 1639-1640 годах (по другим данным в 1641 году) Дежнев привел в покорность туземного князька Сахея. В это время туземцы, недовольные сбором ясака, осадили Якутский острог. Осада оказалась безуспешной и в конечном итоге князцы пошли на мировое соглашение с якутскими властями, согласившись платить ясак. Однако несколько тойонов, в их числе и Сахей, отказались признавать заключенное соглашение. Сам Сахей убил двух служивых людей, Федота Шиврина и Елфима Зипунка, посланных к нему. После убийства он сбежал в отдаленную Оргутцкую волость. Для разбирательства с Сахеем туда был послан енисейский казак Иван Метлих, однако его отряд попал в засаду, а сам он был убит, по некоторым данным сыном Сахея Толгыткой. После этого к князю был послан Дежнев. Подробности его пребывания у Сахея неизвестны, однако в своей челобитной царю Дежнев указывал, что ему удалось собрать с князька «ясаку 3 сорока 20 соболей» и благополучно вернуться в Якутск. В дальнейшем Сахей также проявлял непокорность, и для его замирения посылались многочисленные отряды из Якутска, но их предприятия не имели успеха.

В 1641 году Дежнев в составе отряда Дмитрия Михайлова занимался сбором ясака с местного населения. Во время возвращения в Якутск с собранными 340 соболями отряд попал в засаду «ламутских тунгусов». В ходе боя Дежнев получил несколько ранений в обе ноги. В следующем году он в отряде под командованием Михаила Стадухина вновь занялся сбором ясака. Согласно челобитной Дежнева, соболей удалось собрать «против прежнего с прибылью», однако отряд вновь подвергся нападению пяти сотен «тунгусов». Отряд Стадухина насчитывал всего 15 человек, однако на его стороне выступили «ясачные» тунгусы и якуты. По данным Дежнева, им удалось убить 10 нападавших, а также многих ранить. С российской стороны также были потери: якутский ясачный князь Удай, «улусный мужик» Тюсюк, а также множество ясачных людей. Сам Дежнев также получил в бою два ранения.

Члены отряда, потерявшие большинство лошадей, были вынуждены использовать оставшихся для отправки казны в Якутск, а сами, соорудив корабль, отправились вниз по Оймякону к низовьям Индигирки для поиска не обложенных данью туземцев. Здесь Дежнев встретил своего бывшего командира, Дмитрия Михайлова, которого ему удалось уговорить присоединиться к отряду Стадухина. Совместными усилиями им удалось найти неясачных юкагиров и взять в аманаты князца Манцита и его сына Тойту. В ходе столкновения с юкагирами Дежнев, по его словам, получил очередное ранение.

В 1643 году объединенный отряд Стадухина и Михайлова открыл реку Колыму. В ходе путешествия ими было основано Колымское зимовье, из которого в будущем вырос город Среднеколымск. Вскоре руководители экспедиции отправились в Якутск вместе с собранным ясаком, а Дежнев вместе с 13 людьми остался зимовать в Колымском острожке. В ходе зимовки ему пришлось выдержать осаду со стороны юкагиров. По воспоминаниям Дежнева осаждавшим удалось ворваться в острог, однако в ходе рукопашной схватки они были выбиты оттуда и отступили обратно в тундру. В это же время от местных жителей до казаков дошли сведения о том, что земли, лежащие на востоке, богаты «рыбьим зубом» и мехами. Вскоре Колымский острог стал одной из отправных точек изучения Чукотки. Только в июле 1647 года якутская таможня выдала 404 людям проездные грамоты «вниз по Лене и морем на Колыму и Индигирку для торгу и промыслу». Сам Дежнев в это время также оставался на Колыме, поступив под командование вернувшегося сюда Михайлова и прибывшего вместе с ним целовальника Петра Новоселова. По их указаниям он занимался собором ясака, и среди прочего вместе с отрядом в 30 человек отправился замирять напавших на острог юкагиров. В ходе выступления отряду удалось взять в аманаты «юкагирсково мужика Аливина сына Черма», а сам Дежнев получил очередное ранение. Вскоре он вместе с другими прибывшими на Колыму людьми начал проявлять интерес к попыткам найти морской путь на реку Анадырь.

Экспедиция Дежнева

В 1646 году была снаряжена экспедиция Игнатьева, которому удалось добраться до Чаунской губы, где он вступил с торговые сношения с чукчами. В отсутствии переводчика он не смог вступить с ними в тесный контакт, однако по косвенным признакам сделал вывод о богатстве земель, расположенных на востоке от Колымы. Возвращение Игнатьева произвело фурор среди казаков и в 1647 году на восток отправилась еще одна экспедиция, организатором которой стал Федот Попов, приказчик московского купца Алексея Усова. В состав экспедиции вошло 64 человека, среди которых был и сам Дежнев, ответственный за сбор ясака. После выхода в открытое море путешественники столкнулись с большим количество льда, из-за чего им вскоре пришлось вернуться обратно.

Однако в 1648 году была снаряжена еще одна экспедиция. Вопрос о руководстве экспедиции в данный момент вызывает споры среди исследователей. По наиболее распространенной версии руководителем экспедиции был сам Дежнев. По другой, главой экспедиции снова стал Федот Попов, а Дежнев вновь стал ответственным за сбор ясака. По еще одной версии Дежнев как служилый человек стал формальным главой экспедиции, в то время как главным организатором был все же Попов, который, однако, будучи частным лицом, не мог стать ее официальным руководителем. Достоверно известно, тем не менее, что Дежнев играл одну из главных ролей в управлении экспедицией. Еще одним участником экспедиции стал Герасим Анкудинов, неоднозначная историческая фигура, по некоторым сведениям, промышлявший откровенным разбоем на Индигирке. Изначально Анкудинов планировал организовать свою экспедицию, чем вызвал неудовольствие Дежнева, жаловавшегося на его преступления. В итоге предпочтение было отдано Дежневу, однако Анкудинов вошел в состав его экспедиции, возглавив один из кочей.

Всего в экспедиции 1648 года участвовало около 90 человек на 7 кочах. Корабли вышли в плавание 20 июня. В ходе путешествия два судна разбились о льды, еще два были унесены в неизвестном направлении во время бури. Точная их судьба неизвестна. По имеющимся данным, на Колыму они не возвращались. Вполне вероятно, что их экипажи также погибли. По наиболее экстравагантной версии они потерпели крушение у берегов Аляски, где основали небольшое поселение, просуществовавшее какое-то время.

В конце сентября коч под командованием Дежнева обогнул крайнюю восточную точку континента – «Большой Каменный Нос», названный в последствии в честь Дежнева. В начале октября был потерян коч Анкудинова, однако его экипажу удалось перебраться на судно Попова.

К этому моменту в экспедиции осталось всего два судна – коч Дежнева и коч Попова. Вскоре они потеряли друг друга в шторме. Дальнейшая судьба Попова точно неизвестна. По легендарной версии, распространенной в прошлом среди жителей Камчатки, его коч достиг полуострова, где экипаж успешно перезимовал и в следующем году вновь отправился в море. Обогнув южную оконечность Камчатского полуострова, судно якобы достигло Пенжинской губы, где весь его экипаж погиб в стычке с коряками.

По другой версии, которую излагает Дежнев в одной из своих отписок, в 1654 году во время одного из походов к Анадырскому устью они «отгромили у коряков якутскую бабу Федота Алексеева». Речь, судя по всему, идет о спутнице Федота Попова, которая сопровождала его во время путешествия. По словам Дежнева, она сообщила ему, что Попов и Анкудинов умерли от цинги, а немногочисленные уцелевшие члены экипажа судна Попова отправились на лодках в неизвестном направлении.

В свою очередь корабль Дежнева потерпел крушение в Олюторском заливе. Вместе с оставшимися в живых 24 путешественниками ему удалось добраться до реки Анадырь. Здесь отряд из 12 человек отправился вверх по течению реки, пытаясь отыскать туземцев, у которых можно было бы найти пропитание. Проведя три недели в пути и обессилев, они решили возвращаться к Дежневу, однако из-за усталости и нехватки еды добраться до его лагеря смогли только 3 человека из 12-ти. Во время зимовки 1648-1649 годов еще трое участников экспедиции умерли от цинги. Весной 1649 года 12 оставшихся в живых человек отправились вверх по течению Анадыря. Здесь им в конце концов удалось найти туземцев-анаулов, после столкновения с которыми отряду Дежнева удалось взять двух аманатов. В это же время они основали в верховьях реки Анадырский острог, в котором провели зиму 1649-1650 года. Весной 1650 года их обнаружил отряд казака Семена Мотора, искавшего сухопутный путь между Анадырем и Колымой.

Следующие 9 лет Дежнев провел на Анадыре, активно занимаясь среди прочего добычей моржевой кости. В 1659 году он сдал командование Анадырским острогом Курбату Иванову, а сам с грузом кости отбыл сначала на Колыму, а потом в 1662 году в Якутск. Из Якутска он уехал в Москву, куда прибыл в 1664 году. Здесь он подал ряд челобитных царю Алексею Михайловичу , в которых описал свои путешествия и попросил выплатить жалование за последние 19 лет. Кроме этого, он просил разрешения забрать своего племянника с семьей в Сибирь. Просьбы Дежнева были исполнены, кроме этого, он был произведен в казачьи атаманы с годовым окладом 9 рублей, 7 четвертей ржи, 4 четверти овса и 2 1/2 пуда соли.

В 1665 году Дежнев отбыл из Москвы в Якутск, где и оставался вплоть до 1670 года, когда ему поручили доставить в Москву царскую казну. Вскоре после прибытия в столицу Дежнев скончался.

Память

В честь Дежнева назван мыс - северо-восточная крайняя точка Евразии, залив в юго-восточной части острова Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), а также группа островов в архипелаге Норденшельда в Северном Ледовитом океане. Также имя Дежнева носит ледокол, речное училище, отдельный подвид селезёночника. В честь Дежнева названы улицы в Москве, Киеве, Казани, Днепре (бывш. Днепропетровск), Минске, Хабаровске, Запорожье, Якутске, Красногорске и Великом Устюге.

В Якутске и Великом Устюге Дежневу установлены памятники.

С.И. Дежнев в искусстве

Фильм «Семен Дежнев», реж. Н. Гусаров (1983)

Роман Л.М. Демина «Семен Дежнев – первопроходец» (М., 2002)