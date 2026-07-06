ДЁЖКИН БОРИС ПЕТРОВИЧ

Советский режиссер-мультипликатор, художник-постановщик, художник, сценарист.

Борис Дёжкин родился 6 августа 1914 года в Курске в семье почетного железнодорожника. В это городе он провел свое детство. Подростком пошёл в ФЗУ. Когда семья переехала жить в Москву, Дёжкин устроился работать слесарем-инструментальщиком на Первый шарикоподшипниковый завод.

В свободное время Дёжкин рисовал. Одна из его карикатур попала в заводскую стенгазету, автора вызвали к директору. Тот сказал: «Рабочих у нас много, а художников мало. Тебе надо учиться, дружочек». В 1932 году Дёжкин пошёл учиться на курсы мультипликации при Доме печати в Москве. Учителем его стал выдающийся мастер карикатуры А.А. Радаков. В 1934 году Дёжкин окончил курсы, и Радаков привёл его в экспериментальную мультипликационную мастерскую, которую создал при ГУФК Виктор Федорович Смирнов. Мастерская Смирнова занималась, в числе прочего, внедрением в производство мультфильмов методов, которые использовались на студии Уолта Диснея. Картины Диснея сильно повлияли на формирование авторского стиля Дёжкина – в период «борьбы с диснеевщиной» это чуть было не поставило его под удар. Некоторое время художник работал на «Мосфильме» и на «Мультстудии при ГУКФ».

В 1936 году, с самого момента создания студии «Союзмультфильм», Дёжкин начал работать там художником-мультипликатором. Через год он впервые выступил в роли режиссера-постановщика мультфильма «Привет героям!» - истории о героях-челюскинцах, созданной им в соавторстве с Г. Филипповым и Н. Воиновым. После этого опыта он снова вернулся к режиссуре только в 1945 году («Дом №13).

Во время Великой Отечественной войны Борис Дёжкин лишился глаза: в здание, куда он пришел в гости к другу Роману Давыдову, попала бомба, и, прикрывая собой жену, художник был ранен осколком. Позже он шутил об этом: «Факт налицо».

С 1947 года Дёжкин преподавал на курсах по обучению и повышению квалификации аниматоров при «Союзмультфильме». Однако преподавание, по воспоминаниям К. Малянтовича, не очень удавалось художнику, и вскоре он ушел с курсов. Дёжкин был соавтором программы обучения мультипликаторов, членом худсовета студии.

Как режиссер он поставил около 30 мультфильмов. Особенно ему удавались картины на спортивную тему: прославили его «Тихая поляна» (1946), «Необыкновенный матч» (1955), «Старые знакомые» (1956), «Шайбу! Шайбу!» (1964), «Матч-реванш» (1968) и др. Всем известны «Чиполлино» (1961) и «Ровно в три пятнадцать…» (1959). Сатирический талант Дёжкина проявлялся и в новеллах, которые он создавал для журнала «Фитиль». Многие фильмы он снимал в соавторстве с такими режиссерами, как Г. Филиппов, М. Пащенко, Д. Бабиченко, Е. Мигунов, а с 1954 года работал самостоятельно. Спортивная тема была близка Дёжкину: еще до того, как прийти в мультипликацию, он увлекался цирковой акробатикой, хоккеем. Поэтому так хорошо удавались ему динамичные сюжеты, поэтому в его картинах так важны пластика и ритм. Ф. Хитрук вспоминал о нем: «Что бы он ни делал, все выходило у него легко, акробатически ловко (он в самом деле был превосходный акробат) и как-то особо артистически. Даже карандаш брал не просто: положит его на край стола, ударит по кончику, поймает на лету и только тогда начинает рисовать».

Картины Дёжкина пользовались успехом не только в СССР, но и за рубежом: так, например, на Венецианском фестивале 1955 года «Необыкновенный матч» получил премию с формулировкой: «За интересную карикатурную форму показа современного зазнайства в футбольном мире». В 1969 году режиссер был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Умер Б. Дёжкин 13 марта 1992 года. Последние десять лет жизни режиссер не снимал. Дважды был женат: первый раз женился очень рано, на коллеге, Ф. Епифановой (сын – Сергей – тоже связал свою жизнь с анимацией), второй раз – на О. Гайдук.

Рисунки Дёжкина, книги, созданные по его мультфильмам, хранятся в Музее кино.