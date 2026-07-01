ДЕЗЕРТИРСТВО

ДЕЗЕРТИРСТВО - в уголовном праве самовольное оставление военнослужащим места прохождения военной службы с целью уклонения от службы.

Дезертирство все­гда счи­та­лось од­ним из наи­бо­лее тяж­ких во­ин­ских пре­сту­п­ле­ний . В римском во­ен­но-уго­лов­ном пра­ве Дезертирство - са­мо­воль­ное ос­тав­ле­ние ле­гио­не­ром мес­та служ­бы с на­ме­ре­ни­ем ук­ло­нить­ся от во­енной служ­бы на про­дол­жительное вре­мя - на­ка­зы­ва­лось смерт­ной каз­нью и кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва. В Рос­сии до 2-й половины XVI века «слу­жи­лые лю­ди», на­де­лён­ные «пра­вом отъ­ез­да», не под­ле­жа­ли от­вет­ст­вен­но­сти за ук­ло­не­ние от служ­бы. С по­яв­ле­ни­ем ре­гу­ляр­ных войск при Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном по­бег «слу­жи­лых лю­дей» стал при­зна­вать­ся пре­сту­п­ле­ни­ем, а всех ук­ло­няю­щих­ся от « го­су­да­ре­вой служ­бы » на­зы­ва­ли «нет­чи­ка­ми». На­ка­за­ние за Дезертирство оп­ре­де­ля­лось в отд. ука­зах, на­ка­зах и гра­мо­тах вое­во­дам. От­вет­ст­вен­ность «рат­ных лю­дей» за по­бег с во­ен. служ­бы бы­ла ус­та­нов­ле­на в Со­бор­ном уло­же­нии 1649 года. В Ар­ти­ку­ле во­ин­ском Пет­ра I 1715 года впер­вые бы­ло про­ве­де­но раз­ли­чие ме­ж­ду Дезертирством и са­мо­воль­ной от­луч­кой (под Дезертирством по­ни­мал­ся по­бег со служ­бы с на­ме­ре­ни­ем на­все­гда ук­ло­нить­ся от ис­пол­не­ния во­ин­ских обя­зан­но­стей).

В РФ Дезертирством при­зна­ёт­ся са­мо­воль­ное ос­тав­ле­ние во­ин­ской час­ти или ино­го мес­та служ­бы, где дол­жен на­хо­дить­ся во­ен­но­слу­жа­щий, с це­лью ук­ло­не­ния от про­хо­ж­де­ния во­енной служ­бы, а так­же не­яв­ка с той же це­лью в ус­та­нов­лен­ный срок на служ­бу при уволь­не­нии из час­ти, при на­зна­че­нии, пе­ре­во­де, из ко­ман­ди­ров­ки, от­пус­ка или ле­чеб­но­го уч­ре­ж­де­ния. Срок не­за­кон­но­го пре­бы­ва­ния за пре­де­ла­ми во­ин­ской час­ти или мес­та служ­бы не име­ет зна­че­ния для при­вле­че­ния к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти. От уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти мо­жет быть ос­во­бо­ж­дён во­ен­но­слу­жа­щий, впер­вые со­вер­шив­ший Дезертирство, ес­ли дан­ное пре­сту­п­ле­ние яви­лось след­ст­ви­ем сте­че­ния тя­жё­лых об­стоя­тельств (УК РФ, статья 338).

От­вет­ст­вен­ность за Дезертирство ус­та­нов­ле­на в боль­шин­ст­ве го­су­дарств. В США Дезертирством при­зна­ёт­ся са­мо­воль­ное ос­тав­ле­ние мес­та служ­бы (мес­та вы­пол­не­ния слу­жеб­ных обя­зан­но­стей) с на­ме­ре­ни­ем во­все ук­ло­нить­ся от во­енной служ­бы ли­бо из­бе­жать «опас­ных обя­зан­но­стей во­ен­ной служ­бы» или «вы­пол­не­ния важ­ной служ­бы». В Ве­ли­ко­бри­та­нии Дезертирством счи­та­ет­ся ос­тав­ле­ние сво­его во­ин­ско­го фор­ми­ро­ва­ния, ко­раб­ля или мес­та не­се­ния служ­бы, а так­же не­воз­вра­ще­ние на служ­бу с на­ме­ре­ни­ем ук­ло­нить­ся от ис­пол­не­ния всех обя­зан­но­стей во­енной служ­бы ли­бо из­бе­жать служ­бы вне пре­де­лов мет­ро­по­лии или в мес­те ве­де­ния бое­вых дей­ст­вий. В ФРГ под Дезертирством по­ни­ма­ет­ся са­мо­воль­ное ос­тав­ле­ние под­раз­де­ле­ния или пре­кра­ще­ние ис­пол­не­ния слу­жеб­ных обя­зан­но­стей с це­лью пол­но­го ук­ло­не­ния от про­хо­ж­де­ния во­енной служ­бы не­за­ви­си­мо от сро­ка, ос­тав­ше­го­ся до её окон­ча­ния. Во Фран­ции Дезертирством яв­ля­ет­ся са­мо­воль­ное от­сут­ст­вие во­ен­но­слу­жа­ще­го в мес­те служ­бы сро­ком свыше 6 дней, а так­же не­яв­ка в срок на служ­бу про­дол­жи­тель­но­стью свыше 15 дней или не­яв­ка ко вре­ме­ни от­прав­ле­ния во­енного ко­раб­ля или воздушного суд­на не­за­ви­си­мо от сро­ков са­мо­воль­но­го от­сут­ст­вия. За Дезертирство, как пра­ви­ло, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся стро­гие на­ка­за­ния.

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