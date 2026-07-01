ДЕЗЕРТИРСТВО
ДЕЗЕРТИРСТВО - в уголовном праве самовольное оставление военнослужащим места прохождения военной службы с целью уклонения от службы.
Дезертирство всегда считалось одним из наиболее тяжких воинских преступлений. В римском военно-уголовном праве Дезертирство - самовольное оставление легионером места службы с намерением уклониться от военной службы на продолжительное время - наказывалось смертной казнью и конфискацией имущества. В России до 2-й половины XVI века «служилые люди», наделённые «правом отъезда», не подлежали ответственности за уклонение от службы. С появлением регулярных войск при Иване IV Васильевиче Грозном побег «служилых людей» стал признаваться преступлением, а всех уклоняющихся от «государевой службы» называли «нетчиками». Наказание за Дезертирство определялось в отд. указах, наказах и грамотах воеводам. Ответственность «ратных людей» за побег с воен. службы была установлена в Соборном уложении 1649 года. В Артикуле воинском Петра I 1715 года впервые было проведено различие между Дезертирством и самовольной отлучкой (под Дезертирством понимался побег со службы с намерением навсегда уклониться от исполнения воинских обязанностей).
В РФ Дезертирством признаётся самовольное оставление воинской части или иного места службы, где должен находиться военнослужащий, с целью уклонения от прохождения военной службы, а также неявка с той же целью в установленный срок на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения. Срок незаконного пребывания за пределами воинской части или места службы не имеет значения для привлечения к уголовной ответственности. От уголовной ответственности может быть освобождён военнослужащий, впервые совершивший Дезертирство, если данное преступление явилось следствием стечения тяжёлых обстоятельств (УК РФ, статья 338).
Ответственность за Дезертирство установлена в большинстве государств. В США Дезертирством признаётся самовольное оставление места службы (места выполнения служебных обязанностей) с намерением вовсе уклониться от военной службы либо избежать «опасных обязанностей военной службы» или «выполнения важной службы». В Великобритании Дезертирством считается оставление своего воинского формирования, корабля или места несения службы, а также невозвращение на службу с намерением уклониться от исполнения всех обязанностей военной службы либо избежать службы вне пределов метрополии или в месте ведения боевых действий. В ФРГ под Дезертирством понимается самовольное оставление подразделения или прекращение исполнения служебных обязанностей с целью полного уклонения от прохождения военной службы независимо от срока, оставшегося до её окончания. Во Франции Дезертирством является самовольное отсутствие военнослужащего в месте службы сроком свыше 6 дней, а также неявка в срок на службу продолжительностью свыше 15 дней или неявка ко времени отправления военного корабля или воздушного судна независимо от сроков самовольного отсутствия. За Дезертирство, как правило, устанавливаются строгие наказания.