ДЕЗАМОРТИЗАЦИЯ

ДЕЗАМОРТИЗАЦИЯ - в Испании принудительная продажа недвижимого имущества, находящегося под защитой нормы феодального права, согласно которой сеньор наследовал часть имущества умершего.

Пер­вые по­пыт­ки про­вес­ти Дезамортизацию цер­ков­ных и му­ни­ци­паль­ных зе­мель в го­ды Ка­дис­ских кор­те­сов (1810-1813 годы) и Кон­сти­ту­ци­он­но­го трёх­ле­тия (1820-1823 годы) не име­ли ус­пе­ха. На­ча­ло про­цес­са Дезамортизации по­ло­же­но ко­ро­лев­ски­ми дек­ре­та­ми от 19.2.1836 года и 29.6.1837 года, ав­то­ром ко­то­рых был гла­ва пра­ви­тель­ст­ва Х.А. Мен­ди­са­баль. Дек­ре­ты о Дезамортизации рас­про­стра­ня­лись на вла­де­ния уч­ре­ж­де­ний Церк­ви, май­о­ра­ты зна­ти и об­щин­ные зем­ли. Ко­ро­ле­ва Иза­бел­ла II да­ла со­гла­сие на Дезамортизацию час­ти ко­ро­лев­ско­го иму­ще­ст­ва (1855-1856 годы).

В ре­зуль­та­те Дезамортизации был соз­дан ры­нок зе­мель­ной не­дви­жи­мо­сти, од­на­ко в струк­ту­ре аг­рар­ной соб­ст­вен­но­сти су­ще­ст­вен­ных из­ме­не­ний не про­изош­ло, т. к. но­вы­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми ста­ли не «креп­кие хо­зяе­ва», ко­то­рые по за­мыс­лу Мен­ди­са­ба­ля мог­ли бы со­ста­вить опо­ру сред­не­го клас­са, а по­ли­ти­ки, бан­ки­ры и ста­рая ти­ту­ло­ван­ная знать. Де­неж­ные по­сту­п­ле­ния от Дезамортизации по­пол­ни­ли каз­ну, но их ока­за­лось не­дос­та­точ­но, что­бы сти­му­ли­ро­вать про­цесс эко­но­мической мо­дер­ни­за­ции. Дезамортизация про­во­ди­лась так­же в ря­де рай­онов Латинской Аме­ри­ки (Бо­ли­вия и др.) во вре­мя вой­ны за не­за­ви­си­мость.

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