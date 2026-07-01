ДЕЗАМОРТИЗАЦИЯ
ДЕЗАМОРТИЗАЦИЯ - в Испании принудительная продажа недвижимого имущества, находящегося под защитой нормы феодального права, согласно которой сеньор наследовал часть имущества умершего.
Первые попытки провести Дезамортизацию церковных и муниципальных земель в годы Кадисских кортесов (1810-1813 годы) и Конституционного трёхлетия (1820-1823 годы) не имели успеха. Начало процесса Дезамортизации положено королевскими декретами от 19.2.1836 года и 29.6.1837 года, автором которых был глава правительства Х.А. Мендисабаль. Декреты о Дезамортизации распространялись на владения учреждений Церкви, майораты знати и общинные земли. Королева Изабелла II дала согласие на Дезамортизацию части королевского имущества (1855-1856 годы).
В результате Дезамортизации был создан рынок земельной недвижимости, однако в структуре аграрной собственности существенных изменений не произошло, т. к. новыми собственниками стали не «крепкие хозяева», которые по замыслу Мендисабаля могли бы составить опору среднего класса, а политики, банкиры и старая титулованная знать. Денежные поступления от Дезамортизации пополнили казну, но их оказалось недостаточно, чтобы стимулировать процесс экономической модернизации. Дезамортизация проводилась также в ряде районов Латинской Америки (Боливия и др.) во время войны за независимость.