ДЕЗАМИ ТЕОДОР

ДЕЗАМИ ТЕОДОР - французский мыслитель.

По­сле­до­ва­тель Г. Ба­бё­фа, в 1830-е годы член блан­ки­ст­ско­го тай­но­го «Об­ще­ст­ва вре­мён го­да» («Societe des Saisons»). В 1842 году опуб­ли­ко­вал свою главную кни­гу - «Ко­декс общ­но­сти» («Code de la communauté», 1842, русский перевод 1956), где дал рез­кую кри­ти­ку ка­пи­та­ли­стического строя и ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, обос­но­вал не­об­хо­ди­мость со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции и ре­во­люционной дик­та­ту­ры .

В ра­бо­те «Ие­зуи­тизм, по­бе­ж­дён­ный и унич­то­жен­ный со­циа­лиз­мом » («Le jesutisme vaincu et anéanti par le socialisme», 1845) и др., а так­же на стра­ни­цах из­да­вав­шей­ся им в 1848 году газеты «Les droits de l’Homme. Tri­bune des prolétaires» об­ри­со­вал основные чер­ты бу­ду­ще­го спра­вед­ли­во­го об­ще­ст­ва: соз­да­ние ком­мун с об­щественным вла­де­ни­ем зем­лёй и ору­дия­ми про­из­вод­ст­ва, по­силь­ный труд всех чле­нов ком­му­ны, ус­та­нов­ле­ние гар­мо­нии ме­ж­ду сель­ским и городским тру­дом, об­ра­зо­ва­ние все­мир­но­го фе­де­ра­тив­но­го сою­за ав­то­ном­ных ком­мун. Не вы­де­лял промышленный про­ле­та­ри­ат из об­щей мас­сы тру­дя­щих­ся и не на­де­лял его осо­бой ис­то­рической мис­си­ей.

Вид­ный дея­тель Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции.