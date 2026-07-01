ДЕЗАМИ ТЕОДОР
ДЕЗАМИ ТЕОДОР - французский мыслитель.
Последователь Г. Бабёфа, в 1830-е годы член бланкистского тайного «Общества времён года» («Societe des Saisons»). В 1842 году опубликовал свою главную книгу - «Кодекс общности» («Code de la communauté», 1842, русский перевод 1956), где дал резкую критику капиталистического строя и частной собственности, обосновал необходимость социальной революции и революционной диктатуры.
В работе «Иезуитизм, побеждённый и уничтоженный социализмом» («Le jesutisme vaincu et anéanti par le socialisme», 1845) и др., а также на страницах издававшейся им в 1848 году газеты «Les droits de l’Homme. Tribune des prolétaires» обрисовал основные черты будущего справедливого общества: создание коммун с общественным владением землёй и орудиями производства, посильный труд всех членов коммуны, установление гармонии между сельским и городским трудом, образование всемирного федеративного союза автономных коммун. Не выделял промышленный пролетариат из общей массы трудящихся и не наделял его особой исторической миссией.
Видный деятель Революции 1848 года во Франции.