ДЕЙВИС ПИТЕР МАКСВЕЛЛ
ДЕЙВИС ПИТЕР МАКСВЕЛЛ - английский композитор, педагог, дирижёр.
В 1959-1962 годах музыкальный руководитель школы в Сайренчестере. В 1965-1966 годах жил в Австралии, работал в университете в городе Аделаида. По возвращении в Великобританию поселился на Оркнейских островах, основал там Фестиваль Святого Магнуса (1977). В 1967 году в Лондоне организовал инструментальный ансамбль «Пьеро Плейерс» (с 1971 года под названием «Файрс оф Лондон»), которым руководил до 1987 года. В 1985-1994 годах дирижёр Шотландского камерного оркестра, писал для него музыку. В 1992-2002 годах дирижёр и композитор Оркестра Би-Би-Си. В 2004 году удостоен звания капельмейстера королевы (Master of the Queen’s Music).
Разработал систему музыкального воспитания детей (описал её в своих дидактич. публикациях). Автор музыкально-сценических произведений: «8 песен для сумасшедшего короля» (для баритона и камерного ансамбля; о Георге III, на тексты Р. Стоу, 1969), опера «Тавернер» (об английском композиторе эпохи Ренессанса, 1972, Лондон), камерные оперы «Маяк» (1980, Эдинбург), «Лекарь из Мадвая» («The Doctor of Myddfai», по мотивам уэльской мифологии, 1996, Лландидно), балеты «Саломея» (1978, Копенгаген), «Каролина Матильда» (1991, Копенгаген) и др. Среди других произведений: 8 симфоний (1976-2000 годы), 10 «Стратклайдских концертов» для разных инструментов (1986-1996 годы). Из детской музыки наиболее известны «Календарь пастухов» для хора и инструментального ансамбля (на средневековые английские тексты, 1965) и опера-пантомима «Золушка» (1980).