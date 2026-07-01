ДЕЙВИС ПИТЕР МАКСВЕЛЛ

ДЕЙВИС ПИТЕР МАКСВЕЛЛ - английский композитор, педагог , дирижёр.

В 1959-1962 годах музыкальный ру­ко­во­ди­тель шко­лы в Сай­рен­че­сте­ре. В 1965-1966 годах жил в Ав­ст­ра­лии, ра­бо­тал в университете в городе Аде­лаи­да. По воз­вра­ще­нии в Ве­ли­ко­бри­та­нию по­се­лил­ся на Орк­ней­ских островах, ос­но­вал там Фес­ти­валь Святого Маг­ну­са (1977). В 1967 году в Лон­до­не ор­га­ни­зо­вал ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль «Пье­ро Плей­ерс» (с 1971 года под названием «Файрс оф Лон­дон»), ко­то­рым ру­ко­во­дил до 1987 года. В 1985-1994 годах ди­ри­жёр Шотландского ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, пи­сал для не­го му­зы­ку. В 1992-2002 годах ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор Ор­ке­ст­ра Би-Би-Си. В 2004 году удо­сто­ен зва­ния ка­пель­мей­сте­ра ко­ро­ле­вы (Master of the Queen’s Music).

Раз­ра­бо­тал сис­те­му музыкального вос­пи­та­ния де­тей (опи­сал её в сво­их ди­дак­тич. пуб­ли­ка­ци­ях). Ав­тор музыкально-сце­нических про­из­ве­де­ний: «8 пе­сен для су­ма­сшед­ше­го ко­ро­ля » (для ба­ри­то­на и ка­мер­но­го ан­самб­ля; о Ге­ор­ге III, на тек­сты Р. Стоу, 1969), опе­ра «Та­вер­нер» (об английском ком­по­зи­то­ре эпо­хи Ре­нес­сан­са, 1972, Лон­дон), ка­мер­ные опе­ры «Ма­як» (1980, Эдин­бург), «Ле­карь из Мад­вая» («The Doctor of Myddfai», по мо­ти­вам уэль­ской ми­фо­ло­гии, 1996, Ллан­дид­но), ба­ле­ты «Са­ло­мея» (1978, Копен­га­ген), «Ка­ро­ли­на Ма­тиль­да» (1991, Ко­пен­га­ген) и др. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: 8 сим­фо­ний (1976-2000 годы), 10 «Страт­к­лайд­ских кон­цер­тов» для раз­ных инстру­мен­тов (1986-1996 годы). Из дет­ской му­зы­ки наи­бо­лее из­вест­ны «Ка­лен­дарь пас­ту­хов» для хо­ра и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля (на средневековые английские тек­сты, 1965) и опе­ра-­пан­то­ми­ма «Зо­луш­ка» (1980).