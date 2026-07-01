ДЕЙВИС МАЙЛС ДЬЮИ
ДЕЙВИС МАЙЛС ДЬЮИ - американский джазовый трубач и композитор.
Один из основоположников современного джаза; на протяжении творческого пути несколько раз радикально менял свой музыкальный стиль. Систематического музыкального образования не получил. Выступал с 1941 года в Сент-Луисе, с 1945 года - в Нью- Йорке (играл с саксофонистом Ч. Паркером в стиле бибоп). В 1948 году организовал ансамбль из 10 музыкантов, исполнительское мастерство которого стало эталоном нового направления - кул-джаза (от английского cool - прохладный). В дальнейшем руководил ансамблем (в составе квинтета или секстета), в котором играли крупнейшие джазовые музыканты-виртуозы - Дж. Колтрейн, Б. Эванс, Х. Хэнкок, Р. Картер, У. Шортер и многие другие. В конце 1960-х годов первым в США стал применять в джазовых композициях рок-ритмы и тембры электроинструментов (в том числе сам играл на синтезаторе), использовал остинатную басо-гармоническую формулу (в своих композициях «Milestones», «So what?» и др.). В последние годы жизни стремился создать синтетический стиль, объединяющий джаз и рэп.
Сборник лучших импровизаций Дейвиса опубликован в Токио (1975).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.