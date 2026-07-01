ДЕЙВИС МАЙЛС ДЬЮИ

ДЕЙВИС МАЙЛС ДЬЮИ - американский джазовый трубач и композитор.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современного джа­за; на про­тя­же­нии творческого пу­ти несколько раз ра­ди­каль­но ме­нял свой музыкальный стиль. Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Вы­сту­пал с 1941 года в Сент-Луи­се, с 1945 года - в Нью- Йор­ке (иг­рал с сак­со­фо­ни­стом Ч. Пар­ке­ром в сти­ле би­боп). В 1948 году ор­га­ни­зо­вал ан­самбль из 10 му­зы­кан­тов, ис­пол­ни­тель­ское мас­тер­ст­во ко­то­ро­го ста­ло эта­ло­ном но­во­го на­прав­ле­ния - кул-джа­за (от английского cool - про­хлад­ный). В даль­ней­шем ру­ко­во­дил ан­самб­лем (в со­ста­ве квин­те­та или сек­сте­та), в ко­то­ром иг­ра­ли круп­ней­шие джа­зо­вые му­зы­кан­ты-­вир­туо­зы - Дж. Кол­трейн, Б. Эванс, Х. Хэн­кок, Р. Кар­тер, У. Шор­тер и многие другие. В конце 1960-х годов пер­вым в США стал при­ме­нять в джа­зо­вых ком­по­зи­ци­ях рок-рит­мы и тем­бры элек­тро­ин­ст­ру­мен­тов (в том числе сам иг­рал на син­те­за­то­ре ), ис­поль­зо­вал ос­ти­нат­ную ба­со-гар­мо­ни­че­скую фор­му­лу (в сво­их ком­по­зи­ци­ях «Milestones», «So what?» и др.). В по­след­ние го­ды жиз­ни стре­мил­ся соз­дать син­те­тический стиль, объ­е­ди­няю­щий джаз и рэп.

Сборник луч­ших им­про­ви­за­ций Дейвиса опуб­ли­ко­ван в То­кио (1975).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.