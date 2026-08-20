ДЁЙВЕНДАК ЯН

ДЁЙВЕНДАК ЯН Юли­ус Ло­де­вейк - нидерландский синолог.

В 1908-1909 годах учил­ся в Лей­ден­ском университете , спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по си­но­ло­гии, в 1910-1911 годах - в Сор­бон­не, в 1911-1912 годах - в Бер­лин­ском университете. В 1912-1918 годах ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком в ни­дерланской ди­пло­ма­тической мис­сии в Пе­ки­не. В 1919 году на­чал чи­тать лек­ции по си­но­ло­гии в Лей­ден­ском университете (с 1930 года профессор, заведующий ка­фед­рой си­но­ло­гии). Ини­циа­тор ос­но­ва­ния в 1930 году в Лей­де­не Си­но­ло­гического института, со­ре­дак­тор ки­тае­вед­че­ско­го журнала «T’ung pao».

Из­вест­ность Дёйвендаку при­нес­ла пуб­ли­ка­ция его док­тор­ской диссертации «Кни­га пра­ви­те­ля об­лас­ти Шан» (1928), вклю­чаю­щая ис­сле­до­ва­ние трак­та­та «Шан цзюнь шу», при­над­ле­жа­ще­го Шан Яну, и пе­ре­вод од­но­именного тек­ста. Дёйвендаку при­над­ле­жит так­же ис­сле­до­ва­ние кон­фу­ци­ан­ско­го трак­та­та III века до н. э. «Сюнь-цзы» (1924).

В 1930-1940-х годах Дёйвендак за­ни­мал­ся главным образом изу­че­ни­ем дао­сиз­ма , в том числе да­ос­ской кон­цеп­ции «не­дея­ния», пе­ре­вёл на ни­дерландский (1942) и английский (1954) язы­ки ос­но­во­по­ла­гаю­щий дао­си­ст­ский трак­тат «Дао дэ цзин».

Сочинения:

Hsün-tzu on the rectification of names // T’ung pao. 1924. Vol. 23;

De Laatste dienaar der Mandsjoes // China tegen de Westerkim. Amst., 1927;

The Book of Lord Shang. L., 1928;

Chronology of Hsün-tzu // T’ung pao. 1929. Vol. 26;

De philosophie van Woe-wei. Amst., 1942;

Tao tê ching. Amst., 1942. L., 1954