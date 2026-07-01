ДЕЙША-СИОНИЦКАЯ МАРИЯ АДРИАНОВНА

ДЕЙША-СИОНИЦКАЯ МАРИЯ АДРИАНОВНА (уро­ж­дён­ная Сио­ниц­кая, по му­жу Дей­ша) - российская певица, педагог , заслуженная артистка.

Им­ператорских те­ат­ров (1903). В 1881 году окон­чи­ла Санкт-Пе­тер­бургскую кон­сер­ва­торию (учи­лась в клас­сах Е.Ф. Цван­ци­гер, К. Эве­рар­ди). Со­вер­шен­ст­во­ва­лась в Ве­не и Па­ри­же у М. Мар­ке­зи. В 1883 году де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Аи­ды (од­но­именная опе­ра Дж. Вер­ди) в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре, где бы­ла со­ли­ст­кой в 1883-1891 годах. В 1891-1908 годах со­ли­ст­ка Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве, луч­шие пар­тии: Ли­за («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го ), Зем­фи­ра («Але­ко» С.В. Рах­ма­ни­но­ва), Ку­па­ва («Сне­гу­роч­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Чай­ков­ский, Рим­ский-Кор­са­ков , Рах­ма­ни­нов вы­со­ко це­ни­ли ис­пол­не­ние Дейшой-Сионицкой пар­тий в сво­их опе­рах. С ус­пе­хом вы­сту­па­ла и в за­ру­беж­ной ро­ман­тической опе­ре (Дж. Мей­ер­бер, Р. Ваг­нер, А. Бой­то и др.). Сла­ви­лась как ка­мер­ная пе­ви­ца, бы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей многих ро­ман­сов С.И. Та­нее­ва. Со­вме­ст­но с Б.Л. Явор­ским ор­гани­зо­ва­ла «Му­зы­каль­ные вы­став­ки» (1907-1911 годы), про­па­ган­ди­ро­вав­шие но­вые ка­мер­ные со­чи­не­ния русских ком­по­зи­то­ров.

В 1921-1932 годах профессор Московской консерватории. Один из ос­но­ва­те­лей и пре­по­да­ва­тель Народной консерватории (1907-1913 годы). Ав­тор книги «Пе­ние в ощу­ще­ни­ях» (1926).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.