ДЕЙША-СИОНИЦКАЯ МАРИЯ АДРИАНОВНА
ДЕЙША-СИОНИЦКАЯ МАРИЯ АДРИАНОВНА (урождённая Сионицкая, по мужу Дейша) - российская певица, педагог, заслуженная артистка.
Императорских театров (1903). В 1881 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (училась в классах Е.Ф. Цванцигер, К. Эверарди). Совершенствовалась в Вене и Париже у М. Маркези. В 1883 году дебютировала в партии Аиды (одноименная опера Дж. Верди) в Мариинском театре, где была солисткой в 1883-1891 годах. В 1891-1908 годах солистка Большого театра в Москве, лучшие партии: Лиза («Пиковая дама» П.И. Чайковского), Земфира («Алеко» С.В. Рахманинова), Купава («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова). Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов высоко ценили исполнение Дейшой-Сионицкой партий в своих операх. С успехом выступала и в зарубежной романтической опере (Дж. Мейербер, Р. Вагнер, А. Бойто и др.). Славилась как камерная певица, была первой исполнительницей многих романсов С.И. Танеева. Совместно с Б.Л. Яворским организовала «Музыкальные выставки» (1907-1911 годы), пропагандировавшие новые камерные сочинения русских композиторов.
В 1921-1932 годах профессор Московской консерватории. Один из основателей и преподаватель Народной консерватории (1907-1913 годы). Автор книги «Пение в ощущениях» (1926).
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