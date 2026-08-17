ДЕЙР-ЭЛЬ-БАХРИ

ДЕЙР-ЭЛЬ-БАХРИ - Долина в Египте, близ древних Фив, в которой были открыты памятники искусства Древнего Египта.

За­упо­кой­ный храм Мен­ту­хо­те­па I (XXI век до н. э.; часть ги­по­сти­ля и свя­ти­ли­ще вы­руб­ле­ны в ска­лах) был об­не­сён ко­лон­на­дой и увен­чан пи­ра­ми­дой ; на сте­нах рель­е­фы (скульп­то­ры Ир­ти­сен и его сын Се­ну­серт). За­упо­кой­ный храм ца­ри­цы Хат­шеп­сут (начало XV века до н. э., архитектор Сен­мут) у под­но­жия скал, на 3 тер­ра­сах, об­не­сён­ных ко­лон­на­да­ми и свя­зан­ных ле­ст­ни­ца­ми, от­ли­ча­ет­ся оби­ли­ем скульп­ту­ры (свыше 200 при­стен­ных ста­туй, вклю­чая порт­рет­ные; рас­кра­шен­ные рель­е­фы - изо­бра­же­ние экс­пе­ди­ции в стра­ну Пунт, про­цес­сии вои­нов и др.) и рос­пи­сей; по­лы в ин­терь­е­рах бы­ли вы­стла­ны се­реб­ря­ны­ми и зо­ло­ты­ми пли­та­ми. Так­же об­на­ру­же­ны ос­тат­ки ан­самб­ля по­ми­наль­но­го хра­ма Тут­мо­са III, под­зем­ная гроб­ни­ца архитектора Сен­му­та (все XV век до н. э.).

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