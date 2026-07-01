Дейотар (греч. Δηιόταρος) (последняя треть II в. ‒ около 40 до н. э.)

Дейота`р (греч. Δηιόταρος) (последняя треть II в. — около 40 до н. э.) — сын Синорига, тетрарх галатов-толистобогиев. Принимал участие в Митридатовых войнах на стороне римлян, в награду за это получил ряд соседних с Галатией территорий и царский титул (59 до н. э.). К началу 50- х до н. э. Д. объединил под своей властью значительную часть территории Галатии. В своих землях проводил политику эллинизации, строил города, реорганизовал и во­оружил часть своей армии по римскому образцу. Д. имел активные связи с римскими политиками, оказывал военную помощь Цицерону во время его наместничества в Киликии (51—50 до н. э.). Во время гражданской войны в Риме Д. поддержал Помпея, участвовал в битве при Фарсале (48 до н. э.), за что Цезарь лишил его части территорий, которыми он правил. В дальнейшем Д. на стороне римлян участвовал в войне с Фарнаком и битве при Зеле (47 до н. э.). В 45 до н. э. внук Д. Кастор обвинил деда в подготовке покушения на Цезаря. Дело слушалось в доме диктатора, защитником Д. выступил Цицерон (его речь «Pro rege Deiotaro» сохранилась). После смерти Цезаря Д. вновь захватил владения, которых был лишен. В 42 до н. э. Д. отправил в армию Брута и Кассия войска под командованием своего секретаря Аминты, однако после первой битвы при Филиппах они перешли на сторону триумвиров (возможно, по приказу самого Д.). Умер Д. вскоре после этого, будучи уже глубоким стариком. Лит.: Coşkun A. Amicitiae und politische Ambitionen im Kontext der causa Deiotariana // Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat / Hrsg. von A. Coşkun. Göttingen, 2005. S. 127—154; Hoben W. Untersuchungen zur Stellung kleinasiatischer Dynasten in den Machtkämpfen der ausgehenden Republik. Mainz, 1969; Syme R. Deiotarus // Syme R. Anatolica. Studies in Strabo. Oxford, 1995. P. 127—136. Е. В. Смыков.