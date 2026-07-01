ДЕЙНЕКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЕЙНЕКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский живописец, график, скульптор, народный художественный СССР.
Действительный член АХ СССР (1947; вице-президент в 1962-1966 годах). Герой Социалистического Труда (1969). Учился в Харьковском художественном училище (1915-1917 годы), во Вхутемасе в Москве (1920-1925 годы) у В.А. Фаворского. Участник «Объединения трёх» (1924, с А.Д. Гончаровым и Ю.И. Пименовым), член художественных объединений ОСТ (1925-1927 годы, один из учредителей), «Октябрь» (1928-1930 годы), Российской ассоциации пролетарских художников (1931-1932 годы). С 1920-х годов успешно работал в журнальной графике (для журналов «У станка», «Прожектор» и др.), книжной иллюстрации (к басням И.А. Крылова, 1922; книга «В огне» А. Барбюса, 1927 и 1935 годы), плакате, станковой графике (серия «Севастополь», акварель, гуашь, 1932-1934 годы, ГТГ и ГРМ). Своим пониманием композиции, значения линии, пятна, контраста и т. п. обязан прежде всего Фаворскому.
В живописных работах Дайнека сохранил стилистику и тематику ранних графических произведений. Его картины и панно отражают приметы современности и дух эпохи (коллективизация, индустриализация, военная тематика, антирелигиозный пафос, новый быт) в стилистике, близкой конструктивизму и «новой вещественности». Для ранних работ Дайнеки характерны аскетизм колорита, повышенная роль силуэта и контура, монтажность композиции («На стройке новых цехов», 1926, ГТГ; «Текстильщицы», 1927, ГРМ); в картине «Оборона Петрограда» (1928, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Москва) с её обострённым ритмом, героической монументализацией образов заметно влияние Ф. Ходлера. Большое внимание Дайнека уделял темам авиации («В воздухе», 1932, КГ, Курск; «Будущие лётчики», 1938, ГТГ) и спорта («Футболист», 1934, ГТГ; «Бег», 1934, ГРМ, и др.); в связи с темой физкультуры художник нередко обращался к изображению обнажённого тела («Игра в мяч», 1932, ГТГ, и др.).
Лиризмом отмечены его жанровые работы, натюрморты, портреты и пейзажи 1930-х годов («Мать», 1932, ГТГ; «Девушка с книгой», 1934, ГРМ; «Колхозница на велосипеде», 1935, ГРМ). В 1934-1935 годах посетил Францию, Италию и США, выполнив на основе путевых впечатлений ряд графических и живописных произведений. Великой Отечественной войне посвящены его батальное полотно «Оборона Севастополя» (1942, ГРМ;), драматические пейзажи «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941, ГТГ), «Сгоревшая деревня» (1942, ГРМ) и др.; графические серии «Дороги войны» (сангина, 1942, ГРМ) и «Москва военная» (акварель, гуашь, 1946, ГТГ). Эпический размах и оптимизм отличают жанровые полотна Дайнеки 1940-х годов («Раздолье», 1944, ГРМ; «Эстафета по кольцу "Б"», 1947, ГТГ). В позднем творчестве Дайнека повторял темы и образы ранних работ, трактуя их всё более живописно.
Выдающийся мастер монументально-декоративной живописи, Дайнека исполнил панно для советских павильонов на Всемирных выставках в Париже (1937, большая золотая медаль) и Брюсселе (1958, золотая медаль), ряд фресок и плафонов для ВСХВ (1939), плафон в фойе ЦТКА (1940), серию 35 плафонов «Сутки Страны Советов» для станции «Маяковская» (1938-1939 годы) и мозаики для станции «Новокузнецкая» (1943, все - смальта) Московского метрополитена; фриз с портретами учёных для МГУ (флорентийская мозаика, 1951-1952 годы) и др. Работал также как сценограф («Баня» В.В. Маяковского в московском Театре имени В.Э. Мейерхольда, 1930, и др.), с 1939 года и как скульптор (композиции на спортивную тему, бронза и дерево). Творчество Дайнеки оказало значительное влияние на формирование сурового стиля в советском искусстве. В 1970 году имя Дайнеки присвоено Курской КГ. Преподавал в Москве - во Вхутеине (1928-1930 годы), Полиграфическом институте (1928-1934 годы), МХИ (1934-1946 и 1957-1963 годы; профессор с 1940 года), Институте прикладного и декоративного искусства (1945-1952 годы, директор в 1945-1948 годах), МАРХИ (1953-1957 годы).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинение:
Жизнь, искусство, время. Литературно-художественное наследие. Л., 1974