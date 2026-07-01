ДЕЙНЕКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДЕЙНЕКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский живописец , график, скульптор, народный художественный СССР.

Действительный член АХ СССР (1947; ви­це-пре­зи­дент в 1962-1966 годах). Ге­рой Социалистического Тру­да (1969). Учил­ся в Харь­ков­ском ху­дожественном училище (1915-1917 годы), во Вху­те­ма­се в Мо­ск­ве (1920-1925 годы) у В.А. Фа­вор­ско­го. Уча­ст­ник «Объ­е­ди­не­ния трёх» (1924, с А.Д. Гон­ча­ро­вым и Ю.И. Пи­ме­но­вым), член ху­дожественных объ­е­ди­не­ний ОСТ (1925-1927 годы, один из уч­ре­ди­те­лей), «Ок­тябрь» (1928-1930 годы), Рос­сий­ской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских ху­дож­ни­ков (1931-1932 годы). С 1920-х годов ус­пеш­но ра­бо­тал в жур­наль­ной гра­фи­ке (для жур­на­лов «У стан­ка», «Про­жек­тор» и др.), книж­ной ил­лю­ст­ра­ции (к бас­ням И.А. Кры­ло­ва, 1922; книга «В ог­не» А. Бар­бю­са, 1927 и 1935 годы), пла­ка­те, стан­ко­вой гра­фи­ке (се­рия «Се­ва­сто­поль», ак­ва­рель, гу­ашь, 1932-1934 годы, ГТГ и ГРМ). Сво­им по­ни­ма­ни­ем ком­по­зи­ции, зна­че­ния ли­нии, пят­на, кон­тра­ста и т. п. обя­зан пре­ж­де все­го Фа­вор­ско­му.

В жи­во­пис­ных ра­бо­тах Дайнека со­хра­нил сти­ли­сти­ку и те­ма­ти­ку ран­них гра­фических про­из­ве­де­ний. Его кар­ти­ны и пан­но от­ра­жа­ют при­ме­ты со­вре­мен­но­сти и дух эпо­хи (кол­лек­ти­ви­за­ция, ин­ду­ст­риа­ли­за­ция, во­енная те­ма­ти­ка, ан­ти­ре­ли­ги­оз­ный па­фос, но­вый быт) в сти­ли­сти­ке, близ­кой кон­ст­рук­ти­виз­му и «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти». Для ран­них ра­бот Дайнеки ха­рак­тер­ны ас­ке­тизм ко­ло­ри­та, по­вы­шен­ная роль си­лу­эта и кон­ту­ра, мон­таж­ность ком­по­зи­ции («На строй­ке но­вых це­хов», 1926, ГТГ; «Тек­стиль­щи­цы», 1927, ГРМ); в кар­ти­не «Обо­ро­на Пет­ро­гра­да» (1928, Центральный му­зей Воо­руженных Сил РФ , Мо­ск­ва) с её обо­ст­рён­ным рит­мом, ге­ро­ической мо­ну­мен­та­ли­за­ци­ей об­ра­зов за­мет­но влия­ние Ф. Ход­ле­ра. Боль­шое вни­ма­ние Дайнека уде­лял те­мам авиа­ции («В воз­ду­хе», 1932, КГ, Курск; «Бу­ду­щие лёт­чи­ки», 1938, ГТГ) и спор­та («Фут­бо­лист», 1934, ГТГ; «Бег», 1934, ГРМ, и др.); в свя­зи с те­мой физ­куль­ту­ры ху­дож­ник не­ред­ко об­ра­щал­ся к изо­бра­же­нию об­на­жён­но­го те­ла («Иг­ра в мяч», 1932, ГТГ, и др.).

Ли­риз­мом от­ме­че­ны его жан­ро­вые ра­бо­ты, на­тюр­мор­ты, порт­ре­ты и пей­за­жи 1930-х годов («Мать», 1932, ГТГ; «Де­вуш­ка с кни­гой», 1934, ГРМ; «Кол­хоз­ни­ца на ве­ло­си­пе­де», 1935, ГРМ). В 1934-1935 годах по­се­тил Фран­цию, Ита­лию и США, вы­пол­нив на ос­но­ве пу­те­вых впе­чат­ле­ний ряд гра­фических и жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний. Великой Отечественной вой­не по­свя­ще­ны его ба­таль­ное по­лот­но «Обо­ро­на Се­ва­сто­по­ля» (1942, ГРМ;), дра­ма­тические пей­за­жи «Ок­раи­на Мо­ск­вы. Но­ябрь 1941 го­да» (1941, ГТГ), «Сго­рев­шая де­рев­ня» (1942, ГРМ) и др.; гра­фические се­рии «До­ро­ги вой­ны» (сан­ги­на, 1942, ГРМ) и «Мо­ск­ва во­ен­ная» (ак­ва­рель, гу­ашь, 1946, ГТГ). Эпи­ческий раз­мах и оп­ти­мизм от­ли­ча­ют жан­ро­вые по­лот­на Дайнеки 1940-х годов («Раз­до­лье», 1944, ГРМ; «Эс­та­фе­та по коль­цу "Б"», 1947, ГТГ). В позд­нем твор­че­ст­ве Дайнека по­вто­рял те­мы и об­ра­зы ран­них ра­бот, трак­туя их всё бо­лее жи­во­пис­но.

Вы­даю­щий­ся мас­тер мо­ну­мен­таль­но-­де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си, Дайнека ис­пол­нил пан­но для советских па­виль­о­нов на Все­мир­ных вы­став­ках в Па­ри­же (1937, боль­шая зо­ло­тая ме­даль) и Брюс­се­ле (1958, зо­ло­тая ме­даль), ряд фре­сок и пла­фо­нов для ВСХВ (1939), пла­фон в фойе ЦТКА (1940), се­рию 35 пла­фо­нов «Су­тки Стра­ны Со­ве­тов» для стан­ции «Мая­ков­ская» (1938-1939 годы) и мо­заи­ки для стан­ции «Но­во­куз­нец­кая» (1943, все - смаль­та) Московского мет­ро­по­ли­те­на; фриз с порт­ре­та­ми учё­ных для МГУ (фло­рен­тий­ская мо­заи­ка, 1951-1952 годы) и др. Ра­бо­тал так­же как сце­но­граф («Ба­ня» В.В. Мая­ков­ско­го в московском Те­ат­ре имени В.Э. Мей­ер­холь­да, 1930, и др.), с 1939 года и как скульп­тор (ком­по­зи­ции на спор­тив­ную те­му, брон­за и де­ре­во). Твор­че­ст­во Дайнеки ока­за­ло зна­чительное влия­ние на фор­ми­ро­вание су­ро­во­го сти­ля в советском искусстве. В 1970 году имя Дайнеки при­свое­но Кур­ской КГ. Пре­по­да­вал в Мо­ск­ве - во Вху­теи­не (1928-1930 годы), По­ли­гра­фическом институте (1928-1934 годы), МХИ (1934-1946 и 1957-1963 годы; профессор с 1940 года), Институте при­клад­но­го и де­ко­ра­тив­но­го искусства (1945-1952 годы, ди­рек­тор в 1945-1948 годах), МАРХИ (1953-1957 годы).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинение:

Жизнь, ис­кус­ст­во, вре­мя. Ли­те­ра­тур­но-ху­до­же­ст­вен­ное на­сле­дие. Л., 1974