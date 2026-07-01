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«ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ»
«ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ» - ежедневная общенациональная британская газета консервативной ориентации.
Издаётся в Лондоне. Владелец - медиахолдинг «Telegraph Group», принадлежащий британским бизнесменам братьям Д. и Ф. Беркли. Основана в 1855 году как «Daily Telegraph and Courier», в 1937 году объединилась с газетой «Morning Post». Тираж 1,01 миллиона экземпляров (2000). Относится к так называемым качественным (широкоформатным) изданиям, для которых характерен серьёзный анализ вопросов политики, финансов, международных отношений.
В 1994 «Дейли телеграф» первой среди британских газет начала выпускать свою электронную версию.
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