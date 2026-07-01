«ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ»

«ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ» - ежедневная общенациональная британская газета консервативной ориентации.

Из­да­ёт­ся в Лон­до­не. Вла­де­лец - ме­диа­хол­динг «Telegraph Group», при­над­ле­жа­щий британским биз­нес­ме­нам братьям Д. и Ф. Берк­ли. Ос­но­ва­на в 1855 году как «Daily Telegraph and Courier», в 1937 году объ­е­ди­ни­лась с газетой «Morning Post». Ти­раж 1,01 миллиона экземпляров (2000). От­но­сит­ся к так называемым ка­че­ст­вен­ным (ши­ро­ко­фор­мат­ным) из­да­ни­ям, для ко­то­рых ха­рак­те­рен серь­ёз­ный ана­лиз во­про­сов по­ли­ти­ки, фи­нан­сов, ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний.

В 1994 «Дейли телеграф» пер­вой сре­ди британских га­зет на­ча­ла вы­пус­кать свою элек­трон­ную вер­сию.

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