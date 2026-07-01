Дейлем (араб. ад-Дайлам)

Дейле`м (араб. ад-Дайлам) — историческое название горного Гиляна, включая значительную часть ущелий Эльбурса, на юг от Каспийского моря. Первые упоминания Д. и его обитателей (носителей каспий­ских диалектов западной подгруппы иранской группы языков) принадлежат Птолемею (Делимаида) и византийцам Прокопию Кесарийскому, Агафию Схоластику и Феофилакту Симокатте (деламиты). Дейлемиты (араб. дайалима) как воины-наемники служили Сасанидам и Аббасидам в качестве пеших копьеносцев и лучников. Арабские географы «балхской школы» (1-я половина X в.) локализуют «собственно Д.» между Каспием на севере, Казвином на юге, Табаристаном (позднее — Мазандеран) на востоке и Иранским Азербайджаном на западе, со столицей в Рудбаре, но при Буидах (2-я половина X — 1-я половина XI в.) термин «Д.» охватывал все высокогорье Сев. Ирана вплоть до Горгана. Помимо Буидов, от дейлемитских вождей происходили правившие в Зап., Сев. и Центральном Иране династии Зияридов, Каквайхидов, Саларидов. Поскольку теснины притоков рек Сефидруд и Шалус были недоступны для войск арабов, подчинение их мусульманам (с началом VIII в.) носило номинальный характер. Здесь находили убежище неудачливые противники власти халифов, владетельные роды возводили генеалогию к древним персам и парфянам, большие патриархальные семьи земледельцев во главе с кадхуда хранили преданность зороаст­ризму до начала IX в., когда среди них, благодаря проповеди Алидов Табаристана и их эмиссаров, получил распространение умеренный шиизм зайдитов, которого придерживалась правившая в Д. в середине IX — середине X в. династия Джустанидов (Вахсуданидов). Шиитские традиции сказались в легкости, с которой здесь в конце XI — начале XII в. утвердилось Исмаилитов государство , чьи главы обосновались в крепостях Аламут и Ламбасар, близ руин Рудбара. Их уничтожение силами Хулагу (1256) привело к постепенному уходу в прошлое и самого топонима «Д.», который оказался отныне прочно связан с Гиляном. В XIV—XVI вв. дейлемиты полностью ассимилировались с близкородственными гилянцами. Этноним и топоним «Д.» сохранились в самоназвании курдов-заза на востоке Малой Азии (дымли), а также в названии округа (шахристан) Дейламан в остане ­Гилян. Лит.: Kabir M. The Buwayhid Dynasty of Baghdad. Calcutta, 1964; Minorsky V. La domination des Dailamites. Paris, 1932; Rabino di Borgomale H. L. Les dynasties locales du Gilan et du Daylam // Journal asiatique. V. CCXXVII (1949). P. 301—350; Vasmer R. Zur Chronologie der Gastaniden // Der Islam. Bd. 2 (1927). S. 165—186, 483—485. Т. К. Кораев.