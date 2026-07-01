Дейч, Лев Григорьевич (Лейба-Гирш) (26.09[07.10].1855, Тульчин, Подольская губ. ‒ 04.08.1941, Москва)

Дейч, Лев Григорьевич (Лейба-Гирш) (26.09[07.10].1855, Тульчин, Подольская губ. — 04.08.1941, Москва) — участник революционного движения, публицист, переводчик, журналист, член РСДРП (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Из состоятельной еврейской семьи. Учился в гимназии Киеве, но не окончил. В 1874 присоединился к революционному движению киевских народников-пропагандистов. С 1875 — в группе «Южные бунтари». В 1876 обвинен в побеге с военной службы и покушении на осведомителя Гориновича, но наказания избежал. В 1877 вместе с Я. В. Стефановичем пытался создать революционную крестьян­скую организацию в Чигиринском уезде Киевской губ. для обращения с петицией к царю о переделе земли. Проводил агитацию в секте молокан в Мелитопольском уезде. Арестован. В 1879 бежал в Швейцарию, скрывался под фамилией Криднер. Вольнослушатель на философском факультете Базельского университета. В августе 1879 присоединился к партии «Черный передел». В 1880 эмигрировал в Женеву В 1883 с Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, В. Н. Игнатовым организовал группу «Освобождение труда». В марте 1884 арестован в Фрейбурге за провоз запрещенной литературы в Россию. Выдан по требованию российских властей. Заключен в Петропавловскую крепость, приговорен к 13 годам каторжных работ на Каре. В 1890 выпущен в вольную команду, с 1896 — поселенец в Благовещенске, редактор газеты «Амурский край». В 1901 бежал через Японию и Америку в Швейцарию. Там вступил в ряды социал-демократов, стал членом редакции газет «Искра» и «Заря». Кооптирован в руководство Заграничной лиги русской революционной социал- демократии. В 1903 на Втором съезде РСДРП, будучи делегатом от группы «Освобождение труда», поддержал меньшевиков. В 1904 — делегат Амстердамского конгресса Интернационала II. В октябре 1905 нелегально вернулся в Петербург. В 1906 арестован и снова заключен в Петропавловскую крепость. Осенью переправлен в Туруханский край . Бежал. В 1907—1911 находился в эмиграции в Лондоне, участник Пятого съезда РСДРП, Штутгартского конгресса II Интернационала. С 1911 — в США. Редактор газеты «Новый мир» (1911—1913) и журнал «Свободное слово» (1913— 1916). Во время Первой мировой войны вместе с Плехановым подписал воззвание группы «Призыв», отстаивая оборонческую позицию. С апреля 1917 — в Петрограде, в группе меньшевиков-оборонцев, редактор газеты «Единство». Призывал пойти на соглашение с Временным правительством. Не принял Октябрьскую революцию 1917. В 1917—1918 работал в еженедельниках «Начало» и «Дело». В 1918 начал издавать труды Плеханова. Отошел от активной политической деятельности. В 1918—1921 — научный сотрудник Историко-революционного архива. С 1928 — на пенсии. Соч.: 16 лет в Сибири. Женева, 1905; Четыре побега. Берлин, 1908; Герой на час. СПб., 1909; Русская революционная эмиграция 70-х годов. М. Бакунин, Л. Варынский, С. Дикштейн. Пб., 1920; За полвека. Т. 1—2, Берлин, 1922— 1923; Провокаторы и террор. Тула, 1926; Роль евреев в русском революционном движении. М.—Л., 1926; Автобиография // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь. М., 1989. Лит.: Бургина А. Социал-демократическая меньшевистская литература . Библиографический указатель. Станфорд, 1968; Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993. А. И. Свиридонова.