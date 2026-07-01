Дейч (Дойч, нем. Deutsch), Юлиус (02.02.1884, Лакенбах ‒ 17.01.1968, Вена)

Дейч (Дойч, нем. Deutsch), Юлиус (02.02.1884, Лакенбах — 17.01.1968, Вена) — австрийский политический деятель, социал-демократ. Окончил юридический факультет Венского университета (1908). С 1909 — на партийной работе в Социал-демо­кратической партии Австрии. В 1914—1917 на военной службе, принимал участие в боях на итальянском фронте, представлял профсоюзы в военном министерстве. В 1919—1920 возглавлял министерство обороны страны. В 1920—1933 — депутат Национального совета Австрии. Один из создателей Республиканского шуцбунда и его командир в 1923—1934. После поражения шуцбунда в февральских боях (1934) бежал в Чехословакию, где вместе с О. Бауэром создал Заграничное бюро австрийских социалистов. Участник Гражданской войны в Испании. С 1940 — в эмиграции в США, в 1946 вернулся в Австрию и возглавил социал-демократическое издательство «Vorwärts». Соч.: Wehrmacht u. Sozialdemokratie. Berlin, 1927; Was wollen die Sozialisten? Mit einem Vorwort von Adolf Schärf. 6. Auflage. Wien, 1949; Ein weiter Weg. Lebenserinnerungen. Zürich, 1960. И. А. Кукушкина.