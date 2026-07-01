ДЕЯНИЯ
ДЕЯНИЯ (от лат. res gestae – подвиги, боевые действия) - жанр средневековой латинской литературы.
Представляет собой повествование в стихах или прозе о событиях из жизни знаменитых людей (правителей, полководцев, деятелей церкви) и из истории целых народов.
Деяния сочетали фактический материал со сведениями легендарно-мифического характера, нередко включали моралистические обобщения, выдерживались в риторически украшенном стиле.
Среди образцов жанра - анонимные «Деяния Дагоберта» (830-е); ставшие источником позднейших поэм о Карле Великом «Деяния императора Карла Великого» Ноткера Заики (около 885), в которых создан образ идеального правителя, далёкий от реального Карла; поэма «Деяния Оттона» Хротсвиты (около 968); «Деяния императора Фридриха I» историка Оттона Фрейзингенского (1158).
К началу XIII века относятся «Деяния датчан» Саксона Грамматика, к которым обращался в своей работе над трагедией «Гамлет» У. Шекспир.
Наибольшую известность получили «Римские деяния» (конец XIII - начало XIV веков), переведённые на многие языки (на русский - в конце XVII века), мотивы которых использовали в своих произведениях Дж. Боккаччо, Дж. Чосер, Г. Сакс, Ф. Шиллер.