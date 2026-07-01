ДЕЯНИЯ

ДЕЯНИЯ (от лат. res gestae – под­ви­ги, бое­вые дей­ст­вия) - жанр средневековой латинской литературы .

Пред­став­ля­ет со­бой по­ве­ст­во­ва­ние в сти­хах или про­зе о со­бы­ти­ях из жиз­ни зна­ме­ни­тых лю­дей (пра­ви­те­лей, пол­ко­вод­цев, дея­те­лей церк­ви) и из ис­то­рии це­лых на­ро­дов.

Деяния со­че­та­ли фак­тический ма­те­ри­ал со све­де­ния­ми ле­ген­дар­но-ми­фического ха­рак­те­ра, не­ред­ко вклю­ча­ли мо­ра­ли­стические обоб­ще­ния, вы­дер­жи­ва­лись в ри­то­ри­че­ски ук­ра­шен­ном сти­ле.

Сре­ди об­раз­цов жан­ра - ано­ним­ные «Дея­ния Да­го­бер­та» (830-е); став­шие ис­точ­ни­ком позд­ней­ших по­эм о Кар­ле Ве­ли­ком «Дея­ния им­пе­ра­то­ра Кар­ла Ве­ли­ко­го» Нот­ке­ра Заи­ки (около 885), в ко­то­рых соз­дан об­раз иде­аль­но­го пра­ви­те­ля, да­лё­кий от ре­аль­но­го Кар­ла; по­эма «Дея­ния От­то­на» Хрот­сви­ты (около 968); «Дея­ния им­пе­ра­то­ра Фрид­ри­ха I» ис­то­ри­ка От­то­на Фрей­зин­ген­ско­го (1158).

К началу XIII века от­но­сят­ся «Дея­ния дат­чан» Сак­со­на Грам­ма­ти­ка, к ко­то­рым об­ра­щал­ся в сво­ей ра­бо­те над тра­ге­ди­ей «Гам­лет» У. Шек­спир .

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли «Рим­ские дея­ния» (конец XIII - начало XIV веков), пе­ре­ве­дён­ные на многие язы­ки (на русский - в конце XVII века), мо­ти­вы ко­то­рых ис­поль­зо­ва­ли в сво­их про­из­ве­де­ни­ях Дж. Бок­кач­чо, Дж. Чо­сер, Г. Сакс, Ф. Шил­лер.

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