ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ

ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ - выраженный в форме активного действия или бездействия акт человеческого поведения, обладающий необходимым и достаточным перечнем законодательно определённых признаков общественной опасности, уголовной противоправности, виновности, наказуемости.

Деяние преступное - со­ци­аль­ное и пра­во­вое яв­ле­ние, поя­вив­шее­ся с рас­ко­лом об­ще­ст­ва на клас­сы; нор­мы о преступном деянии и на­ка­за­ни­ях за их со­вер­ше­ние ста­ли вы­ра­жать во­лю гос­под­ствую­щих от­но­ше­ний, пре­ж­де все­го в ох­ра­не вла­сти (по­ли­ти­ки) и соб­ст­вен­но­сти (эко­но­ми­ки). Древ­ней­шие па­мят­ни­ки пра­ва (За­ко­ны Хам­му­ра­пи и Ма­ну, древнеримские ис­точ­ни­ки, в том числе Ко­декс Юс­ти­ниа­на , Рус­ская прав­да) со­дер­жа­ли нор­мы о со­слов­ном ха­рак­те­ре преступного деяния, от­ра­жаю­щие клас­сический юри­дический прин­цип «nullum crimen, nulla poena sine lege» («нет пре­сту­п­ле­ния и на­ка­за­ния без ука­за­ния в за­ко­не»).

Ис­то­ри­че­ски пер­вым ак­том, за­кре­пив­шим современное по­ня­тие «деяния преступного» (пре­сту­п­ле­ния), яви­лась французская Дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на (1789) . В её статье 5 оха­рак­те­ри­зо­ва­но ма­те­ри­аль­но-со­дер­жательное свой­ст­во лю­бо­го пра­во­на­ру­ше­ния, а имен­но его вред­ность для об­ще­ст­ва, ко­то­рое впо­след­ст­вии вос­при­ня­ли французский уголовный кодекс 1791, 1810 годов, а так­же уголовные кодексы других стран, вклю­чая Рос­сию.

По российскому уго­лов­но­му пра­ву не мо­жет быть уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти при от­сут­ст­вии преступного деяния, ко­то­рое вы­сту­па­ет её фак­ти­че­ским ос­но­ва­ни­ем. Преступное деяние пред­став­ля­ет един­ст­во фи­зи­че­ско­го (объ­ек­тив­но­го) и пси­хи­че­ско­го (субъ­ек­тив­но­го), т.е. во­ле­вой акт че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния, вы­ра­жен­но­го в под­кон­троль­ном со­зна­нию мо­ти­ви­ро­ван­ном дей­ст­вии или без­дей­ст­вии, ох­ва­ты­вае­мом кон­крет­ной стать­ёй уго­лов­но­го за­ко­на. По объ­ек­тив­ным свой­ст­вам преступное деяние яв­ля­ет­ся об­ще­ст­вен­но опас­ным дей­ст­ви­ем или без­дей­ст­ви­ем, а по субъ­ек­тив­ным - ви­нов­ным по­ве­де­ни­ем, со­вер­шён­ным с оп­ре­де­лён­ной це­лью и по оп­ре­де­лён­ным мо­ти­вам.

Ис­хо­дя из при­зна­ния гла­вен­ст­вую­щей сущ­но­ст­но-со­дер­жа­тель­ной ха­рак­те­ри­сти­ки пре­сту­п­ле­ния (в ви­де его со­ци­аль­ной опас­но­сти, вре­до­нос­но­сти), в за­ко­но­да­тель­ст­ве различных го­су­дарств вы­де­ля­ют­ся ма­те­ри­аль­ный, фор­маль­ный и фор­маль­но-ма­те­ри­аль­ный спо­со­бы оп­ре­де­ле­ния пре­ступ­но­го дея­ния.

При­зна­ние дея­ния пре­ступ­ным на­зы­ва­ет­ся кри­ми­на­ли­за­ци­ей; уст­ра­не­ние пре­ступ­но­сти преступного деяния - дек­ри­ми­на­ли­за­ци­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)