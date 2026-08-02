ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ
ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ - выраженный в форме активного действия или бездействия акт человеческого поведения, обладающий необходимым и достаточным перечнем законодательно определённых признаков общественной опасности, уголовной противоправности, виновности, наказуемости.
Деяние преступное - социальное и правовое явление, появившееся с расколом общества на классы; нормы о преступном деянии и наказаниях за их совершение стали выражать волю господствующих отношений, прежде всего в охране власти (политики) и собственности (экономики). Древнейшие памятники права (Законы Хаммурапи и Ману, древнеримские источники, в том числе Кодекс Юстиниана, Русская правда) содержали нормы о сословном характере преступного деяния, отражающие классический юридический принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege» («нет преступления и наказания без указания в законе»).
Исторически первым актом, закрепившим современное понятие «деяния преступного» (преступления), явилась французская Декларация прав человека и гражданина (1789). В её статье 5 охарактеризовано материально-содержательное свойство любого правонарушения, а именно его вредность для общества, которое впоследствии восприняли французский уголовный кодекс 1791, 1810 годов, а также уголовные кодексы других стран, включая Россию.
По российскому уголовному праву не может быть уголовной ответственности при отсутствии преступного деяния, которое выступает её фактическим основанием. Преступное деяние представляет единство физического (объективного) и психического (субъективного), т.е. волевой акт человеческого поведения, выраженного в подконтрольном сознанию мотивированном действии или бездействии, охватываемом конкретной статьёй уголовного закона. По объективным свойствам преступное деяние является общественно опасным действием или бездействием, а по субъективным - виновным поведением, совершённым с определённой целью и по определённым мотивам.
Исходя из признания главенствующей сущностно-содержательной характеристики преступления (в виде его социальной опасности, вредоносности), в законодательстве различных государств выделяются материальный, формальный и формально-материальный способы определения преступного деяния.
Признание деяния преступным называется криминализацией; устранение преступности преступного деяния - декриминализацией.