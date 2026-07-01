Дей (араб. дай, от тур. дайы ‒ «дядя по матери»; фр. dey)

Дей (араб. дай, от тур. дайы — «дядя по матери»; фр. dey) — почетное младшее офицерское звание в провинциальных янычарских войсках Османской империи. Позднее — обозначение выходцев из корпуса (оджака) янычаров, которых султан признавал правителями «берберийских регентств» (османских эялетов Магриба), с полномочиями собирать дань с местных племен и руководить средиземноморским корсарством. Неофициальному титулу «Д.» формально соответствовали должность «бейлербей/вали» ( наместник ) и чин «сераскир» (военачальник). Д. стояли во главе Туниса в 1591—1705, Триполи в 1609—1711, Алжира в 1711—1830 (в 1671—1710 Д., избираемые пожизненно янычарами, правили здесь совместно с бейлербеями, присылавшимися Портой). Последним Д. был Хусейн-паша, правивший Алжиром в 1818—1830 и изгнанный французскими войсками. Т. К. Кораев.