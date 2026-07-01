ДЕВЯТЫЙ ФОРТ
ДЕВЯТЫЙ ФОРТ - нацистский лагерь смерти на территории Литвы в 1941-1944 годах.
Создан на базе филиала Центр. каунасской тюрьмы (в 1924-1940 годах филиал Каунасской каторжной тюрьмы) в одном из фортов Каунасской крепости. Находился в подчинении «айнзацгруппе А», действовавшей в оккупированной германскими войсками Прибалтике и занимавшейся вместе с литовскими полицейскими подразделениями (7 рот, объединённых в батальон «Каунас») уничтожением евреев, русских, цыган, коммунистов, советских работников и военнопленных. Начальником лагеря Девятый форт был капитан В. Вилявичюс (осуждён в 1945 году).
В Девятом форте расстреляно около 80 тысяч человек, в том числе граждане европейских стран (Германии, Австрии, Франции, Чехословакии и др.), которые были захоронены на территории форта. С конца 1943 года гитлеровцы пытались уничтожить следы совершённых ими в Девятом форте преступлений. Они заставляли заключённых раскапывать захоронения и сжигать находившиеся там трупы. 25.12.1943 года из форта совершили героический побег 64 заключённых.
С 1958 года музей. Мемориальный ансамбль жертвам фашизма (1984).
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