ДЕВЯТЫЙ ФОРТ

ДЕВЯТЫЙ ФОРТ - нацистский лагерь смерти на территории Литвы в 1941-1944 годах.

Соз­дан на ба­зе фи­лиа­ла Центр. кау­нас­ской тюрь­мы (в 1924-1940 годах фи­ли­ал Кау­нас­ской ка­торж­ной тюрь­мы) в од­ном из фор­тов Кау­нас­ской кре­по­сти. На­хо­дил­ся в под­чи­не­нии «айн­зац­груп­пе А», дей­ст­во­вав­шей в ок­ку­пи­ро­ван­ной германскими вой­ска­ми При­бал­ти­ке и за­ни­мав­шей­ся вме­сте с ли­товскими по­ли­цей­ски­ми под­раз­де­ле­ния­ми (7 рот, объ­е­ди­нён­ных в ба­таль­он «Кау­нас») унич­то­же­ни­ем ев­ре­ев , рус­ских, цы­ган, ком­му­ни­стов , советских ра­бот­ни­ков и во­ен­но­плен­ных. На­чаль­ни­ком ла­ге­ря Девятый форт был ка­пи­тан В. Ви­ля­ви­чюс (осу­ж­дён в 1945 году).

В Девятом форте рас­стре­ля­но около 80 тысяч человек, в том числе гра­ж­да­не ев­ропейских стран (Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Фран­ции, Че­хо­сло­ва­кии и др.), ко­то­рые бы­ли за­хо­ро­не­ны на тер­ри­то­рии фор­та. С конца 1943 года гит­ле­ров­цы пы­та­лись унич­то­жить сле­ды со­вер­шён­ных ими в Девятом форте пре­сту­п­ле­ний. Они за­став­ля­ли за­клю­чён­ных рас­ка­пы­вать за­хо­ро­не­ния и сжи­гать на­хо­див­шие­ся там тру­пы. 25.12.1943 года из фор­та со­вер­ши­ли ге­ро­ический по­бег 64 за­клю­чён­ных.

С 1958 года му­зей. Ме­мо­ри­аль­ный ан­самбль жерт­вам фа­шиз­ма (1984).

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