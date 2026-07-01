Девятнадцатая конференция КПСС ‒

Девятна`дцатая конфере`нция КПСС — последняя конференция Коммунистической партии Советского Союза, проходила 28 июня — 1 июля 1988. М. С. Горбачев инициировал созыв конференции, чтобы анонсировать программу политических реформ, подкрепить их авторитетом всей партии, а не только Центрального Комитета КПСС. Выборы на конференцию в большинстве случаев превратились в назначение делегатов партийным аппаратом, что вызвало возмущение общественности, требовавшей от правящей партии примера демократизма. Благодаря выступлениям демо­кратической общественности, в том числе демонстрациям неформалов, делегатами конференции стали некоторые реформисты, но они, не получив слова, не смогли изложить свою программу. Конференция полностью поддержала политическую линию Горбачева на постепенную демократизацию и объявила, что выборы в советы будут проходить «на альтернативной основе», т. е. из нескольких кандидатур. Руководитель партийной организации мог сохранить свой пост только при условии победы на выборах, дававшей ему возможность возглавить соответствующий Совет народных депутатов, т. е. совместить партийную и государственную власть. 1 декабря 1988 в соответствии с решениями конференции была проведена конституционная реформа 1988, предусматривавшая создание Съезда народных депутатов. Лит.: Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995; XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Стено­графический отчет. М., 1988; Медведев Р. А. Советский Союз: последние годы жизни. М., 2009; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Его же. Преданная демократия . Неформалы и Перестройка. 1986—1989. М., 2006. А. В. Шубин.