ДЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА 1667-1668
ДЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА 1667-1668 годов - война между Францией и Испанией за часть Испанский Нидерландов.
Деволюционное (наследственное) право обеспечивало владельческие интересы детей от первого брака в случае повторной женитьбы отца. Французский король Людовик XIV воспользовался им для оправдания своих претензий на Брабант, часть Фландрии, Франш-Конте и Люксембург после смерти в 1665 году испанского короля Филиппа IV, дочь которого от первого брака - Мария Терезия - была его супругой. Притязания Людовика XIV были отвергнуты испанским королём Карлом II, сыном Филиппа от второго брака. В мае 1667 года французская армия без объявления войны вторглась во Фландрию и оккупировала её в течение нескольких недель. После взятия Лилля Людовик XIV двинул армию на Брюссель, но потерпел неудачу. В самом начале зимней кампании 1668 года французские войска в течение 20 дней оккупировали Франш-Конте. Военные успехи Франции заставили Нидерланды, Англию и Швецию в январе 1668 года заключить в Гааге трёхсторонний оборонительный союз, что побудило Людовика XIV согласиться на компромисс с Испанией.
По Ахенскому миру 1668 года Франция возвратила Испании Франш-Конте, но удержала за собой 11 завоёванных городов и крепостей во Фландрии. Деволюционная война не ликвидировала франко-испанского соперничества в этом районе.