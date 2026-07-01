ДЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА 1667-1668

ДЕВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА 1667-1668 годов - война между Францией и Испанией за часть Испанский Ни­дер­лан­дов.

Де­во­лю­ци­он­ное ( на­след­ст­вен­ное ) пра­во обес­пе­чи­ва­ло вла­дель­че­ские ин­те­ре­сы де­тей от пер­во­го бра­ка в слу­чае по­втор­ной же­нить­бы от­ца. Французский ко­роль Лю­до­вик XIV вос­поль­зо­вал­ся им для оп­рав­да­ния сво­их пре­тен­зий на Бра­бант, часть Флан­д­рии, Франш-Кон­те и Люк­сем­бург по­сле смер­ти в 1665 году испанского ко­ро­ля Фи­лип­па IV , дочь ко­то­ро­го от пер­во­го бра­ка - Ма­рия Те­ре­зия - бы­ла его суп­ру­гой. При­тя­за­ния Лю­до­ви­ка XIV бы­ли от­верг­ну­ты испанским ко­ро­лём Кар­лом II, сы­ном Фи­лип­па от вто­ро­го бра­ка. В мае 1667 года французская ар­мия без объ­яв­ле­ния вой­ны втор­глась во Флан­д­рию и ок­ку­пи­ро­ва­ла её в те­че­ние не­сколь­ких не­дель. По­сле взя­тия Лил­ля Лю­до­вик XIV дви­нул ар­мию на Брюс­сель, но по­тер­пел не­уда­чу. В са­мом на­ча­ле зим­ней кам­па­нии 1668 года французские вой­ска в те­че­ние 20 дней ок­ку­пи­ро­ва­ли Франш-Кон­те. Во­енные ус­пе­хи Фран­ции за­ста­ви­ли Ни­дер­лан­ды, Анг­лию и Шве­цию в январе 1668 года за­клю­чить в Гаа­ге трёх­сто­рон­ний обо­ро­нительный со­юз, что по­бу­ди­ло Лю­до­ви­ка XIV со­гла­сить­ся на ком­про­мисс с Ис­па­ни­ей.

По Ахен­ско­му ми­ру 1668 года Фран­ция воз­вра­ти­ла Ис­па­нии Франш-Кон­те, но удер­жа­ла за со­бой 11 за­воё­ван­ных го­ро­дов и кре­по­стей во Флан­д­рии. Деволюционная война не ли­к­ви­ди­ро­ва­ла фран­ко-испанского со­пер­ни­че­ст­ва в этом рай­оне.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)