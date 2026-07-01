Деволюционная война

Деволюцио`нная война` — военный конфликт между Францией и Испанией в 1667— 1668, вызванный французскими притязаниями на Испанские Нидерланды. Выходя замуж за Людовика XIV, дочь испанского короля Филиппа IV Мария-Терезия официально отказалась от права наследования владений отца. Но эта статья брачного договора вступала в силу только после полной выплаты приданого, что так и не было сделано. После смерти Филиппу IV (1665) наследовал его малолетний сын от второго брака — Карл II, и Людовик XIV предъявил от имени жены претензии на 14 провинций Испанских Нидерландов, опираясь на действовавшее в Брабанте право «деволюции», согласно которому дети от первого брака имеют преимущество при наследовании. Отказ испанцев удовлетворить его требования привел к началу войны 24 мая 1667. В кампанию 1667 французские войска под командованием маршала Тюренна быстро заняли большинство крепостей во Фландрии, встретив упорное сопротивление лишь в Лилле (10—27 августа). Малочисленные испанские войска были 31 августа разбиты в сражении под Брюгге. В январе-феврале 1668 армия принца Конде практически без боя заняла Франш-Конте. Обеспокоенные успехами французов, Англия, Республика Соединенных провинций Нидерландов и Швеция заключили 23 января 1668 оборонительный Тройственный союз, а уже в феврале ультимативно предложили свое посредничество в разрешении конфликта. Людовик XIV был вынужден пойти на мирные переговоры, завершившиеся подписанием Аахенского мира 1668. Франция вернула Испании Франш-Конте, получив 14 крепостей во Фландрии. Лит.: Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998; Птифис Ж.-К. Людовик XIV. Слава и испытания. СПб., 2008; Dictionnaire Louis XIV / Sous la dir. de L. Bely. Paris, 2015; Lynn J. A. The Wars of Louis XIV, 1667—1714. London — New York, 1999; Rodríguez Hernández A. J. España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667—1668). Guerra, reclutamiento y movilización para el mantenimiento de los Países Bajos españoles. Madrid, 2007. А. В. Чудинов. Devotio moderna — см. «Новое благочестие».