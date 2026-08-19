ДЕВОЦИО (лат. devotio)

Римский обряд посвящения себя полководцем вместе с вражеским войском подземным богам во время битвы для достижения победы.

В римской истории встречается лишь трижды:1) в 340 г. до н. э. этот обряд совершил консул Публий Деций Мус во время битвы с латинами у Везувия (Liv., VIII, 9); 2) в 295 г. до н. э. подвиг отца повторил его сын в битве с самнитами и галлами при Сентине (Liv., X, 30); 3) в 279 г. до н. э. попытку совершить девоцио пытался предпринять внук первого из посвятивших себя Дециев в битве при Аускуле (Сass. Dio, X, fr. 40, 43; Zon., VIII, 5, 2-3).

Право совершения обряда имел только полководец с империем ( диктатор , консул , претор ), но он мог обрекать на смерть не только себя лично, но по своему выбору любого римского гражданина из списка легиона. В случае если воин не погибал на поле битвы, в землю необходимо было зарыть его изображение семь футов (свыше двух метров) высотой и принести искупительную жертву. Если полководец обрек в жертву самого себя, но не погиб, то он становился «нечестивым» (impius), то есть ему запрещалось совершать что-либо, связанное с почитанием богов, от своего имени и от имени государства.

При совершении девоцио полководец призывал понтифика, облачался в тогу-претексту, покрывая ею голову, повторял вслед за жрецом соответствующую ритуальную формулу (ее передает Тит Ливий – Liv., VIII, 9), после чего, вскочив на коня, бросался в гущу врагов. Согласно традиционной точке зрения девоцио было обетом (votum), адресатом которого были хтонические божества (Телла и Маны), а предметом – человеческие жизни, через уничтожение которых он исполнялся.

Однако ряд исследователей считает, что девоцио скорее являлось «посвящением богам» (consecratio), основываясь при этом на свидетельстве позднего латинского грамматика Макробия , передающего похожую ритуальную формулу, связанную с посвящением богам вражеских городов (Macrob. Sat., III, 9).

Во времена ранней Империи периодически встречается другой похожий обряд devotio pro salute principis; впервые это действие совершается в 27 г. до н. э. народным трибуном Секстом Пакувием Тавром, который сам себя посвятил Августу, и других заставил (Cass. Dio, LIII, 20, 2f.).

Впрочем, этот обет отличался от раннеримского девоцио формальным характером и тем, что в реальности не подлежал исполнению, если не считать случая с П. Афранием Потитом, который во время болезни Калигулы посвятил свою жизнь для выздоровления принцепса, и которого император заставил исполнить обет (Cass. Dio, LIX, 8, 3; Suet. Calig., 27). В дальнейшем этот обряд окончательно исчезает.

Иллюстрация :

Рубенс. Публий Деций Мус готовится к смерти (1617)

Автор статьи: А.В. Васильев