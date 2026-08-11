ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ I

ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ I - крымский хан с 1551 года.

В пе­ри­од его прав­ле­ния Крым­ское хан­ст­во на­хо­ди­лось в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от сул­тан­ской Тур­ции. Не­од­но­крат­но со­вер­шал на­бе­ги на Поль­шу и Рос­сию. В го­ды Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов в сою­зе с польским ко­ро­лём пы­тал­ся за­вое­вать русские зем­ли. Вес­ной 1571 года со­вер­шил опус­то­ши­тель­ный на­бег на Русское государство и в мае сжёг Мо­ск­ву, но во вре­мя но­во­го по­хо­да его вой­ска бы­ли раз­би­ты русской ра­тью во гла­ве с М.И. Во­ро­тын­ским в Мо­ло­дин­ской бит­ве 1572 года.

Ра­зо­ри­тель­ные на­ше­ст­вия крым­ских войск на русские зем­ли и уг­ро­за По­вол­жью из-за по­пы­ток зах­ва­тить Ка­зань и Ас­т­ра­хань спо­соб­ст­во­ва­ли не­удач­но­му ис­хо­ду Ли­вон­ской вой­ны для Русского го­су­дар­ст­ва.