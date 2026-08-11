ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ I
ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ I - крымский хан с 1551 года.
В период его правления Крымское ханство находилось в вассальной зависимости от султанской Турции. Неоднократно совершал набеги на Польшу и Россию. В годы Ливонской войны 1558-1583 годов в союзе с польским королём пытался завоевать русские земли. Весной 1571 года совершил опустошительный набег на Русское государство и в мае сжёг Москву, но во время нового похода его войска были разбиты русской ратью во главе с М.И. Воротынским в Молодинской битве 1572 года.
Разорительные нашествия крымских войск на русские земли и угроза Поволжью из-за попыток захватить Казань и Астрахань способствовали неудачному исходу Ливонской войны для Русского государства.