Девлет-Гирей (Девлет-Герай, Девлет I Герай) (1512 ‒ 29.06.1577 (по русским источникам), апрель-май 1577 (по крымским источникам), Крым)

Девле`т-Гире`й (Девлет-Герай, Девлет I Герай) (1512 — 29.06.1577 (по русским источникам), апрель-май 1577 (по крымским источникам), Крым) — крымский хан в 1551—1577. Из династии Гераев. В правление хана Сагиб-Гирея (1532—1551) Д.-Г. жил в Стамбуле, где пользовался расположением султана Сулеймана I Великолепного. При помощи турок в 1551 он овладел Крымским ханством. В 1552 Д.-Г. пытался помешать походу русских войск на Казань, однако в июне его вой­ско не смогло овладеть Тулой и, узнав о приближении русских войск из Коломны, бежало. В 1569 Д.-Г. участвовал в неудачном походе турецких войск на Астрахань. Весной 1571 войско под его командованием прорвалось за р. Оку и дошло до Москвы, большая часть которой выгорела в начавшемся пожаре. Во время этого нашествия пострадало 36 русских городов. В новом походе Д.-Г. (1572) его войско было наголову разбито русской ратью под командованием князя М. И. Воротынского в сражении у села Молоди в 60 км от ­Москвы. Лит.: Пенской В. В. Иван Грозный и Девлет-Гирей. М., 2012. В. А. Волков.