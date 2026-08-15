ДЭВИС АНДЖЕЛА ИВОНН

ДЭВИС АНДЖЕЛА ИВОНН - американский политический и общественный деятель.

Аф­роа­ме­ри­кан­ка. Из се­мьи школь­но­го учи­те­ля. Слу­ша­ла кур­сы лек­ций в университете Бре­ди­са (город Уол­тем, штат Мас­са­чу­сетс), в Сор­бон­не, в университетах Франк­фур­та-­на-Май­не, Сан-Дие­го (штат Ка­ли­фор­ния). В 1968 году по­лу­чи­ла сте­пень ма­ги­ст­ра . Уче­ни­ца Г. Мар­ку­зе.

В пе­ри­од обу­че­ния ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в ан­ти­во­ен­ном, жен­ском и нег­ри­тян­ском дви­же­ни­ях. В 1968 году всту­пи­ла в Ком­му­ни­стическую пар­тию США (вы­шла в 1991 году). В октябре 1970 года аре­сто­ва­на по об­ви­не­нию в под­го­тов­ке по­бе­га из за­ла су­да од­но­го из ли­де­ров «Чёр­ных пан­тер» Дж. Джэксо­на (в хо­де её осу­ще­ст­в­ле­ния по­гиб­ло несколько че­ло­век). Арест Дэвис вы­звал ши­ро­кую вол­ну про­тес­тов со сто­ро­ны ле­вых и ле­во­ли­бе­раль­ных ор­га­ни­за­ций США и ме­ж­ду­народной об­ще­ст­вен­но­сти. В 1972 году Дэвис бы­ла ос­во­бо­ж­де­на, об­ви­не­ние с неё сня­то.

В 1980 году бал­ло­ти­ро­ва­лась на пост ви­це-пре­зи­ден­та стра­ны. В 1979-1991 годах пре­по­да­ва­ла в университете Сан-Фран­ци­ско. С 1991 года профессор фи­ло­со­фии университета Сан­та-Крус в Ка­ли­фор­нии. Ак­тив­но вы­сту­па­ет в за­щи­ту прав за­клю­чён­ных. Ав­тор не­сколь­ких книг, по­свя­щён­ных жен­ско­му дви­же­нию, борь­бе за мир и про­бле­мам куль­тур­ной по­ли­ти­ки. Меж­ду­народная Ле­нин­ская премия (1979 год).

Сочинения:

Angela Davis: an autobiography. N. Y., 1974. L., 1990

Women, race, and class. N. Y., 1981

Жен­щи­ны, ра­са, класс. М., 1987

Wo­men, culture, and politics. N. Y., 1989

Are prisons obsolete? N. Y., 2003