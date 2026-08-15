ДЭВИС АНДЖЕЛА ИВОНН
ДЭВИС АНДЖЕЛА ИВОНН - американский политический и общественный деятель.
Афроамериканка. Из семьи школьного учителя. Слушала курсы лекций в университете Бредиса (город Уолтем, штат Массачусетс), в Сорбонне, в университетах Франкфурта-на-Майне, Сан-Диего (штат Калифорния). В 1968 году получила степень магистра. Ученица Г. Маркузе.
В период обучения активно участвовала в антивоенном, женском и негритянском движениях. В 1968 году вступила в Коммунистическую партию США (вышла в 1991 году). В октябре 1970 года арестована по обвинению в подготовке побега из зала суда одного из лидеров «Чёрных пантер» Дж. Джэксона (в ходе её осуществления погибло несколько человек). Арест Дэвис вызвал широкую волну протестов со стороны левых и леволиберальных организаций США и международной общественности. В 1972 году Дэвис была освобождена, обвинение с неё снято.
В 1980 году баллотировалась на пост вице-президента страны. В 1979-1991 годах преподавала в университете Сан-Франциско. С 1991 года профессор философии университета Санта-Крус в Калифорнии. Активно выступает в защиту прав заключённых. Автор нескольких книг, посвящённых женскому движению, борьбе за мир и проблемам культурной политики. Международная Ленинская премия (1979 год).
Сочинения:
Angela Davis: an autobiography. N. Y., 1974. L., 1990
Women, race, and class. N. Y., 1981
Женщины, раса, класс. М., 1987
Women, culture, and politics. N. Y., 1989
Are prisons obsolete? N. Y., 2003