ДЕВИАНТОЛОГИЯ

ДЕВИАНТОЛОГИЯ - социологическая теория, изучающая социальные девиации.

Де­ви­ант­ность - со­ци­аль­ный фе­но­мен, вы­ра­жаю­щий­ся в от­но­си­тель­но мас­со­вых, ста­ти­сти­че­ски ус­той­чи­вых ви­дах че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, не со­от­вет­ст­вую­щих офи­ци­аль­но ус­та­нов­лен­ным или фак­ти­че­ски сло­жив­шим­ся в дан­ном об­ще­ст­ве (куль­ту­ре, груп­пе) нор­мам и ожи­да­ни­ям. Де­ви­ант­ность как со­ци­аль­ное яв­ле­ние реа­ли­зу­ет­ся че­рез де­ви­ант­ное по­ве­де­ние.

Со­ци­аль­ные де­виа­ции и де­ви­ант­ное по­ве­де­ние име­ют двоя­кое зна­че­ние: од­ни из них - по­зи­тив­ные - слу­жат сред­ст­вом раз­ви­тия сис­те­мы, по­вы­ше­ния уров­ня её ор­га­ни­зо­ван­но­сти (например, со­ци­аль­ное твор­че­ст­во), дру­гие - не­га­тив­ные - дис­функ­цио­наль­ны, дез­ор­га­ни­зу­ют сис­те­му (например, пре­ступ­ность , нар­ко­тизм, кор­руп­ция, тер­ро­ризм и др.). В ре­аль­ной дей­ст­ви­тель­но­сти не су­ще­ст­ву­ет ви­дов дея­тель­но­сти, форм по­ве­де­ния «нор­маль­ных» или же «де­ви­ант­ных» по сво­ей при­ро­де, по со­дер­жа­нию. Те или иные ви­ды, об­раз­цы по­ве­де­ния «нор­маль­ны» или «де­ви­ант­ны» толь­ко с точ­ки зре­ния сло­жив­ших­ся (скон­ст­руи­ро­ван­ных) со­ци­аль­ных норм в дан­ном об­ще­ст­ве в дан­ное вре­мя («здесь и сей­час»). Да­же умыш­лен­ное при­чи­не­ние смер­ти дру­го­му че­ло­ве­ку мо­жет быть пре­ступ­ным (убий­ст­во) или же «нор­маль­ным», ле­галь­ным - убий­ст­во вра­га на вой­не, ис­пол­не­ние при­го­во­ра к смерт­ной каз­ни, не­об­хо­ди­мая обо­ро­на.

В об­ще­ст­ве со­су­ще­ст­ву­ют различные нор­ма­тив­ные суб­куль­ту­ры (от на­учного со­об­ще­ст­ва и ху­дожественной бо­ге­мы до пре­ступ­ных со­об­ществ и суб­куль­ту­ры нар­ко­ма­нов ). И то, что «нор­маль­но» для од­ной из них, - «де­ви­ант­но» для дру­гой или для об­ще­ст­ва в це­лом.

Ос­но­ва­те­лем со­цио­ло­гии де­ви­ант­но­сти счи­та­ет­ся Э. Дюрк­гейм - ав­тор тео­рии ано­мии, объ­яс­няю­щей различные де­ви­ант­ные про­яв­ле­ния. Дру­гим круп­ней­шим «де­ви­ан­то­ло­гом» яв­ля­ет­ся Р.К. Мер­тон, раз­ви­ваю­щий тео­рию на­пря­же­ния (Strain Theory). В Рос­сии про­бле­ма­ми Девиантологии за­ни­мал­ся М.Н. Гер­нет, изу­чавший пре­ступ­ность, пьян­ст­во, по­треб­ле­ние нар­ко­ти­ков, са­мо­убий­ст­ва, про­сти­ту­цию как со­ци­аль­ные фе­но­ме­ны в их взаи­мо­свя­зях. Тер­мин «Девиантология» вве­дён российским юри­стом Я.И. Ги­лин­ским (1994).

Изначально внимание учёных при­вле­кали проблемы социального «зла». Современная Девиантология изучает социальные девиации как положительные, так и отрицательные (социальную детерминацию, социальные условия, социальный состав, простран­ственно-временное распределение и пр.) и позволяет объяснить различные феномены социального бытия как проявление общих его закономерностей.

Девиантология изу­ча­ет де­ви­ант­ность и её ви­ды; де­ви­ант­ное по­ве­де­ние как ин­ди­ви­ду­аль­ный по­ве­ден­че­ский акт; ге­не­зис де­ви­ант­но­сти и её отдельных про­яв­ле­ний; ме­ха­низм ин­ди­ви­ду­аль­но­го де­ви­ант­но­го по­ве­де­ния; ре­ак­цию об­ще­ст­ва на де­ви­ант­ность (со­ци­аль­ный кон­троль).

Девиантология опи­сы­ва­ет фак­то­ры, вли­я­ю­щие на различные ви­ды пре­ступ­но­сти, нар­ко­ти­за­цию и ал­ко­го­ли­за­цию на­се­ле­ния, тор­гов­лю людь­ми, са­мо­убий­ст­ва; изу­ча­ет взаи­мо­свя­зи различных форм де­ви­ант­но­сти [в ча­ст­нос­ти пу­ти и сред­ст­ва ми­ни­ми­за­ции од­них (не­га­тив­ных) и раз­ви­тия дру­гих (по­зи­тив­ных, твор­че­ст­ва) де­ви­ант­ных про­яв­ле­ний]. По ме­ре раз­ви­тия Девиантологии фор­ми­ру­ют­ся ча­ст­ные де­ви­ан­то­ло­гические тео­рии: во­ен­ная Девиантология, тео­рия со­ци­аль­но­го кон­тро­ля, под­ро­ст­ко­вая Девиантология и др. В за­ру­беж­ной Девиантологии раз­ра­бо­та­ны мно­го­численные про­грам­мы со­ци­аль­но­го кон­тро­ля, ко­то­рые вне­дря­ют­ся го­су­дар­ст­вен­ны­ми и не­го­су­дар­ст­вен­ны­ми ор­га­на­ми и ор­га­ни­за­ция­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)