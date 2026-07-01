ДЕВИАНТОЛОГИЯ
ДЕВИАНТОЛОГИЯ - социологическая теория, изучающая социальные девиации.
Девиантность - социальный феномен, выражающийся в относительно массовых, статистически устойчивых видах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям. Девиантность как социальное явление реализуется через девиантное поведение.
Социальные девиации и девиантное поведение имеют двоякое значение: одни из них - позитивные - служат средством развития системы, повышения уровня её организованности (например, социальное творчество), другие - негативные - дисфункциональны, дезорганизуют систему (например, преступность, наркотизм, коррупция, терроризм и др.). В реальной действительности не существует видов деятельности, форм поведения «нормальных» или же «девиантных» по своей природе, по содержанию. Те или иные виды, образцы поведения «нормальны» или «девиантны» только с точки зрения сложившихся (сконструированных) социальных норм в данном обществе в данное время («здесь и сейчас»). Даже умышленное причинение смерти другому человеку может быть преступным (убийство) или же «нормальным», легальным - убийство врага на войне, исполнение приговора к смертной казни, необходимая оборона.
В обществе сосуществуют различные нормативные субкультуры (от научного сообщества и художественной богемы до преступных сообществ и субкультуры наркоманов). И то, что «нормально» для одной из них, - «девиантно» для другой или для общества в целом.
Основателем социологии девиантности считается Э. Дюркгейм - автор теории аномии, объясняющей различные девиантные проявления. Другим крупнейшим «девиантологом» является Р.К. Мертон, развивающий теорию напряжения (Strain Theory). В России проблемами Девиантологии занимался М.Н. Гернет, изучавший преступность, пьянство, потребление наркотиков, самоубийства, проституцию как социальные феномены в их взаимосвязях. Термин «Девиантология» введён российским юристом Я.И. Гилинским (1994).
Изначально внимание учёных привлекали проблемы социального «зла». Современная Девиантология изучает социальные девиации как положительные, так и отрицательные (социальную детерминацию, социальные условия, социальный состав, пространственно-временное распределение и пр.) и позволяет объяснить различные феномены социального бытия как проявление общих его закономерностей.
Девиантология изучает девиантность и её виды; девиантное поведение как индивидуальный поведенческий акт; генезис девиантности и её отдельных проявлений; механизм индивидуального девиантного поведения; реакцию общества на девиантность (социальный контроль).
Девиантология описывает факторы, влияющие на различные виды преступности, наркотизацию и алкоголизацию населения, торговлю людьми, самоубийства; изучает взаимосвязи различных форм девиантности [в частности пути и средства минимизации одних (негативных) и развития других (позитивных, творчества) девиантных проявлений]. По мере развития Девиантологии формируются частные девиантологические теории: военная Девиантология, теория социального контроля, подростковая Девиантология и др. В зарубежной Девиантологии разработаны многочисленные программы социального контроля, которые внедряются государственными и негосударственными органами и организациями.