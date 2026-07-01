Девет (афр. De Wet), Христиан Рудольф (07.10.1854, Смитфилд ‒ 03.02.1922, Деветсдорп)

Деве`т (афр. De Wet), Христиан Рудольф (07.10.1854, Смитфилд — 03.02.1922, Деветсдорп) — южноафриканский политический и военный деятель. Родился в Оранжевом свободном государстве (ОСГ). Не получил формального образования, работал на ферме отца. Участвовал в Первой англо-бурской войне 1880—1881 (см. Англо-бурские войны). В 1885 — избран в фольксраад ( парламент ) Южно- Африканской Республики (Трансвааль). В 1889—1898 — депутат фольксраада ОСГ. С началом Англо-бурской войны 1899—1902 (см. Англо-бурские войны) призван в армию, в декабре 1899 получил чин генерала, приобрел известность благодаря рейдам в тылу британских войск в марте-апреле 1900. Стал одним из главных организаторов и идеологов партизанской войны против британцев. Представлял ОСГ в качестве действующего президента на совещании лидеров африканеров 15 мая 1902 по вопросу продолжения войны с Великобританией, участвовал в подписании Феринихингского мирного договора, завершившего войну. Участвовал в создании партии «Оранжия Юни» (1906). В 1907—1910 — министр сельского хозяйства Колонии Оранжевой реки. Один из руководителей антибританского мятежа в октябре 1914, захвачен в плен и приговорен к 6 годам тюрьмы, но был помилован через 6 месяцев. Отошел от политической деятельности и умер на своей ферме в 1922. Лит.: Девет Хр. Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Перевод с голл. Е. Н. Половцевой. СПб., 1903; Никитина И. А. Захват бурских республик Англией. М., 1970; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville, 2004. А. В. Воеводский.