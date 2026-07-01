ДЕВЕР УИЛЬЯМ ДЖОРДЖ

ДЕВЕР УИЛЬЯМ ДЖОРДЖ - один из ведущих американских специалистов в области археологии библейской , сиро-палестинской археологии , истории Древнего Израиля.

Бакалавр теологии (1955, Миллиган-колледж), магистр семитологии (1959, Университет Батлера (Индианаполис)), еврейского и греческого языков (1959, Христианская богословская семинария (там же)); доктор философии Гарвардского университета (1966, дисертация «Керамика конца раннего - начала среднего бронзового века в Сиро-Палестинском регионе (около 2150-1850 годов до Р. Х.)»). Доктор honoris causa Еврейского института религии (1997). В 1975-2002 годах профессор археологии и антропологии Ближнего Востока в Аризонском университете (Тусон). Преподавал в Еврейском университете (Иерусалим), Христианской богословской семинарии (Индианаполис), Мичиганском университете и Университете святого Андрея, Негевском университете Бен-Гуриона (Беэр-Шева). Девер прошел путь от сотрудника Школы библейской археологии имени Н. Глюка в Иерусалиме (1964-1968 годы) до ее директора (1968-1971 годы). В 1971-1975 годах руководитель и профессор Института археологических исследований имени У.Ф. Олбрайта в Иерусалиме (ранее Американские школы исследований Востока). Главный редактор «Ежегодника Американских школ исследования Востока» (1989-1997 годы), член редколлегий многих археологических журналов и библейских энциклопедий.

Один из последних представителей школы У.Ф. Олбрайта, Девер отказался от чрезмерного буквализма в оценке историчности ВЗ; от идеи прямого подтверждения этого текста с помощью археологических открытий. В то же время главная идея школы Олбрайта, рассматривающей текст Библии (по крайней мере с эпохи сложения Единого царства и позднее) в основных чертах как исторический, в работах Девера остается незыблемой. Девер - последовательный критик минимализма в библеистике, убежденный противник «датской школы», трактующей весь ВЗ как литературно-мифологическое и политическое сочинение. В его понимании современная археология должна быть в состоянии корректировать исторические повествования Библии. Рассказы об Аврааме, Моисее, Иисусе Навине и Соломоне могут отражать исторические воспоминания о людях и местностях.

Девер внес существенный вклад в полевую археологию Святой земли, он участвовал в реализации большого проекта исследований Гезера (1964-1965 годы), в отдельные годы руководил этими раскопками (1966-1974, 1984, 1990 годы), которые стали базовой экспедицией. Участвовал в работах на западном берегу реки Иордан, в Сихеме (1962-1964 годы) и Джебель-Каакире (1967-1971 годы), в Центральной Негеве (1978-1980 годы), Телль-эль-Хайяте (Иордания, 1981-1985 годы), Телль-Микне (1982-1996 годы), Телль-эль-Вавияте (1986), долине Бет-Шеан (1986-1988 годы) и Телль-Зейте (с 1998 года).

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

Сочинения:

Gezer I: Prelim. Rep. of the 1964-1966 Seasons. Jerusalem, 1970 (соавторство: H.D. Lance, G.E. Wright);

Archaeology and Biblical Stud.: Retrospects and Prospects. Evanston, 1974;

Gezer II: Report of the 1967-1971 Seasons in Fields I and II. Jerusalem, 1974 (соавторство: R. G. Bullard, D.P. Cole, H.D. Lance, J.D. Seger);

Gezer IV: The 1969-1971 Seasons in Field VI, The «Acropolis». Jerusalem, 1986. 2 vol.;

Recent Archaeol. Discoveries and Biblical Research. Seattle, 1990