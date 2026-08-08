ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Активность детей, проявляющаяся в различных сферах искусства.
Реализуется в виде коллективных или индивидуальных, самостоятельных (см. Детская субкультура) или выполненных под руководством взрослого рисунков, в декоративных работах, лепке, конструировании, сочинении различных текстов (см. Детский фольклор), танцах и др.
Л.С. Выготский на рубеже 1920-1930-х годов выдвинул концепцию «сензитивных периодов развития», влияющих на возрастное чередование периодов повышенной увлечённости детей тем или иным видом художественного творчества. Это предположение позднее нашло подтверждение в социологических и психолого-педагогических исследованиях (Б.Г. Ананьев, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Б.П. Юсов). У дошкольников преобладает тяга к музыкально-драматическим и словесным импровизациям, танцевальным движениям, особенно к групповым. На этом этапе доминирует драматизация, которая впитывает в себя элементы других видов творчества: музыки, изобразительной деятельности и т.д. Рисунки дошкольников и детей младшего школьного возраста обычно представляют действие, сюжет, рассказ, часто сопровождаемый речью и звуковой имитацией. К концу дошкольного возраста намечается преимущественный интерес к изобразительному искусству. У младших и средних подростков и танец, и музыка, и театральное действие тяготеют к изобразительности: все виды искусства усваиваются на изобразительной основе. Детское творчество сохраняет характер массового увлечения до 10-12 лет.
Возникновение интереса к детскому творчеству совпадает по времени с началом изучения культуры примитивных народов, появлением новых сравнительных исследований в археологии, этнографии, лингвистике, истории искусства, детской психологии и экспериментальнй педагогике. Художники авангардизма были вдохновлены выразительностью спонтанных художественных проявлений детского творчества. Для А. Матисса и П. Пикассо рисунки детей были эталоном искреннего и непосредственного восприятия мира. Детские рисунки нередко становились экспонатами профессиональных художественных выставок.
Произведения детского творчества, созданные вне рамок специального художественного образования, стали предметом систематического коллекционирования с 1880-х годов. Известный историк искусства Л. Вентури, собрав коллекцию детского рисунка, подарил её часть К. Риччи, чья монография «Искусство детей» («L’arte dei bambini», 1887) стала первым исследованием детского творчества. Научный вклад в изучение и коллекционирование изобразительного творчества детей и подростков внесли Г. Кершенштейнер в Германии, А.В. Бакушинский, В.М. Бехтерев, В.С. Воронов, Н.А. Рыбников и другие - в России.
Этапным событием в истории формирования коллекций детского рисунка стала 1-я Международная выставка детского рисунка в Москве (ГМИИ, 1934). В результате её проведения в Центральном доме художественного воспитания детей РСФСР был создан первый в СССР Музей детского рисунка (1935-1946). Коллекция, представляющая творчество детей и подростков более чем из 90 стран (хранится в Институте художественнего образования РАО), даёт основание для всестороннего изучения детского художественного творчества.