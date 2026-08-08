ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Активность детей, проявляющаяся в различных сферах искусства.

Реа­ли­зу­ет­ся в ви­де кол­лек­тив­ных или ин­ди­ви­ду­аль­ных, са­мо­стоя­тель­ных (см. Дет­ская суб­куль­ту­ра) или вы­пол­нен­ных под ру­ко­во­дством взрос­ло­го ри­сун­ков, в де­ко­ра­тив­ных ра­бо­тах, леп­ке, кон­ст­руи­ро­ва­нии, со­чи­не­нии различных тек­стов (см. Дет­ский фольк­лор ), тан­цах и др.

Л.С. Вы­гот­ский на ру­бе­же 1920-1930-х годов вы­дви­нул кон­цеп­цию «сен­зитив­ных пе­рио­дов раз­ви­тия», влияю­щих на воз­рас­тное че­ре­до­ва­ние пе­рио­дов по­вы­шен­ной ув­ле­чён­но­сти де­тей тем или иным ви­дом ху­дожественного твор­че­ст­ва. Это пред­по­ло­же­ние позд­нее на­шло под­твер­жде­ние в со­цио­ло­гических и пси­хо­ло­го-пе­да­го­гических ис­сле­до­ва­ни­ях (Б.Г. Анань­ев, Ю.У. Фохт-­Ба­буш­кин, Б.П. Юсов). У до­шко­ль­ни­ков пре­об­ла­да­ет тя­га к музыкально-дра­ма­тическим и сло­вес­ным им­про­ви­за­ци­ям , тан­це­валь­ным дви­же­ни­ям, осо­бен­но к груп­по­вым. На этом эта­пе до­ми­ни­ру­ет дра­ма­ти­за­ция, ко­то­рая впи­ты­ва­ет в се­бя эле­мен­ты других ви­дов твор­че­ст­ва: му­зы­ки, изо­бра­зительной дея­тель­но­сти и т.д. Ри­сун­ки до­шко­ль­ни­ков и де­тей млад­ше­го школь­но­го воз­рас­та обыч­но пред­став­ля­ют дей­ст­вие, сю­жет, рас­сказ, час­то со­про­во­ж­дае­мый ре­чью и зву­ко­вой ими­та­ци­ей. К кон­цу до­шко­ль­но­го воз­рас­та на­ме­ча­ет­ся пре­иму­ще­ст­вен­ный ин­те­рес к изо­бра­зительному искусству. У младших и сред­них подростков и танец, и музыка, и те­атраль­ное действие тяготеют к изобра­зитель­ности: все виды искусства усваива­ются на изобразительной основе. Детское творчество со­хра­ня­ет ха­рак­тер мас­со­во­го ув­ле­че­ния до 10-12 лет.

Воз­ник­но­ве­ние ин­те­ре­са к детскому творчеству сов­па­да­ет по вре­ме­ни с на­ча­лом изу­че­ния куль­ту­ры при­ми­тив­ных на­ро­дов, по­яв­ле­ни­ем но­вых срав­нительных ис­сле­до­ва­ний в ар­хео­ло­гии , эт­но­гра­фии, лин­гвис­ти­ке, ис­то­рии искусства, дет­ской пси­хо­ло­гии и экс­пе­риментальнй пе­да­го­ги­ке. Ху­дож­ни­ки аван­гар­диз­ма бы­ли вдох­нов­ле­ны вы­ра­зи­тель­но­стью спон­тан­ных ху­дожественных про­яв­ле­ний детского творчества. Для А. Ма­тис­са и П. Пи­кас­со ри­сун­ки де­тей бы­ли эта­ло­ном ис­крен­не­го и не­по­сред­ст­вен­но­го вос­при­ятия ми­ра. Дет­ские ри­сун­ки не­ред­ко ста­но­ви­лись экс­по­на­та­ми профессиональных ху­дожественных вы­ста­вок.

Про­из­ве­де­ния детского творчества, соз­дан­ные вне ра­мок специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния, ста­ли пред­ме­том сис­те­ма­тического кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния с 1880-х годов. Из­вест­ный ис­то­рик искусства Л. Вен­ту­ри, со­брав кол­лек­цию дет­ско­го ри­сун­ка, по­да­рил её часть К. Рич­чи, чья мо­но­гра­фия «Ис­кус­ст­во де­тей» («L’arte dei bambini», 1887) ста­ла пер­вым ис­сле­до­ва­ни­ем детского творчества. На­учный вклад в изу­че­ние и кол­лек­цио­ни­ро­ва­ние изо­бра­зительного твор­че­ст­ва де­тей и под­ро­ст­ков вне­сли Г. Кер­шен­штей­нер в Гер­ма­нии, А.В. Ба­ку­шин­ский, В.М. Бех­те­рев, В.С. Во­ро­нов, Н.А. Рыб­ни­ков и другие - в Рос­сии.

Этап­ным со­бы­ти­ем в ис­то­рии фор­ми­ро­ва­ния кол­лек­ций дет­ско­го ри­сун­ка ста­ла 1-я Ме­ж­ду­народная вы­став­ка дет­ско­го ри­сун­ка в Мо­ск­ве (ГМИИ, 1934). В ре­зуль­та­те её про­ве­де­ния в Центральном до­ме ху­дожественного вос­пи­та­ния де­тей РСФСР был соз­дан пер­вый в СССР Му­зей дет­ско­го ри­сун­ка (1935-1946). Кол­лек­ция, пред­став­ляю­щая твор­че­ст­во де­тей и под­ро­ст­ков бо­лее чем из 90 стран (хра­нит­ся в Институте ху­дожественнего об­ра­зо­ва­ния РАО), да­ёт ос­но­ва­ние для все­сто­рон­не­го изу­че­ния дет­ско­го ху­дожественного твор­че­ст­ва.

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