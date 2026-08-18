ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Детский музейный центр - инновационная модель совместной деятельности музея, учреждений культуры и образования по воспитанию, обучению и развитию подрастающего поколения, организации познавательного досуга и отдыха молодежи, межрегиональных, международных контактов на основе активного использования историко-культурного наследия Симбирского-Ульяновского края, информационного, ценностного, памятникового и интеллектуального потенциала Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина ».

Детский музейный центр располагает уютными залами для занятий, выставочным залом для реализации самых разных выставочных проектов. Помещения оснащены современной мультимедиа - аппаратурой для проведения презентаций и других детских мероприятий.

Иллюстрации:

Детский музейный центр