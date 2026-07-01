ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Область традиционной народной культуры, включающая словесные жанры и формы детского творчества, а также фольклор взрослых, адресованный детям.
Словесное творчество детей имеет все типологические признаки фольклора (традиционность, проявляющаяся в повторяемости и преемственности; функциональность - включённость в процесс социальной коммуникации; вариативность; бытование преимущественно в устной форме; синкретизм - сочетание преобладающего словесного начала с жестом, музыкой и танцем) и вместе с тем обладает значительным своеобразием, обусловленным возрастными особенностями и потребностями детского социума. Передача традиций в фольклоре детей, как и в фольклоре взрослых, происходит от одного поколения детей к другому. Главная функция детского словесного творчества - регулятивная: словесные формулы и тексты помогают ребёнку усвоить необходимые правила поведения как в игре со сверстниками, так и в повседневном общении. Среди типичных жанров: жеребьёвки и считалки, используемые в качестве «игровых прелюдий» (Г.С. Виноградов); медиальные и финальные игровые формулы; словесные игры - небылицы-перевёртыши, скороговорки, поддёвки (или заманки), дразнилки. Богатый паремийный репертуар включает загадки, мирилки, бытовые приговоры, приметы.
Крестьянский детский фольклор стал предметом особого изучения в XIX веке. С 4-летнего возраста дети принимали участие в традиционных календарных обрядах, при этом обрядовый фольклор взрослых (колядки, таусени, весенние заклички) ассимилировался и адаптировался в детской среде. Заклички (обращения к дождю, солнцу, животным, растениям) использовались детьми и за пределами традиционной обрядности: в повседневной жизни они составляли основу своеобразных детских окказиональных ритуалов, которые спонтанно возникали в процессе общения ребёнка с миром природы. При всей замкнутости (иногда потаённости) детского фольклора взаимодействие взрослых и детей в традиционной крестьянской культуре было постоянным: детские игры проходили в крестьянской избе, на сельской улице, они естественным образом включались в календарный обрядовый цикл. В свою очередь, фольклор взрослых был хорошо знаком детям. Взаимосвязи коллективного творчества взрослых и детей представляли собой сложный, непрерывный процесс, имеющий многовековую историю. В детской среде сохранялись забытые взрослыми приговоры и присловья, тексты, генетически восходящие к древним магическим обрядам; при этом они обретали новые функции, трансформировались в соответствии с потребностями детского сообщества. Наряду с этим дети постоянно заимствовали речевые клише, песенные формулы, присловья из репертуара взрослых; в детской игре, в повторяющихся бытовых ситуациях эти тексты подвергались стихийной обработке: приобретали новый ритмический рисунок, соединялись друг с другом и т.п.
В отличие от крестьянского, фольклор городских детей стал предметом изучения совсем недавно. В нём совмещаются как известные по крестьянскому фольклору, так и новые явления. Так, в целом сохраняются жанры игрового фольклора (считалки, небылицы, поддёвки-заманки и др.), но при этом появляются и новые словесные игровые формы (например, ритмичные стихотворные тексты при игре «в массаж» или «хлопушки»). В школьном фольклоре проявляется иное отношение к культуре взрослых, чем в крестьянском: субкультура современных гороских детей часто противостоит культуре взрослых. Большое место в школьном фольклоре занимают смеховые жанры и формы (анекдоты, пародии, садистские стишки); противоположность им составляют мифологические страшные рассказы («страшилки», по определению М.В. Осориной), прообразом которых послужили былички. Страшные рассказы - попытка детского сообщества объяснить тайну смерти; коллективное переживание детских страхов способствует их преодолению, о котором свидетельствуют пародии на страшилки - «антистрашилки». Другая форма мифотворчества школьников - «детская магия», ритуал вызываний сверхъестественных персонажей (Пиковой дамы, гномиков, Золушки, Жвачного короля и т.п.), который, являясь одной из форм игры, вместе с тем помогает ребёнку утвердить себя перед лицом таинственных сил. В современном словесном творчестве детей большое развитие получили письменные формы (анкеты, альбомы, гадалки, «письма счастья»).
Фольклор взрослых, обращённый к детям, связан с младенчеством и ранним детством; в фольклористике его принято определять как поэзию пестования или материнский фольклор. Этот пласт детского фольклора основан на многовековом опыте народной педагогики; все его жанры (колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки) полифункциональны: выполняя важнейшую психотерапевтическую функцию, они служат одновременно средством социализации ребёнка, способствуют развитию его познавательных способностей.
Изданиня:
Школьный быт и фольклор / Сост. А.Ф. Белоусов. Тал., 1992. Ч. 1-2;
Детский поэтический фольклор. Антология / Составление, вступительная статья А.Н. Мартыновой. СПб., 1997;
Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. М., 1998;
Children’s folklore: a source book / Ed. B. Sutton-Smith a. o. Logan, 1999;
Детский фольклор / Составление, подготовка текста и комментарии М.Ю. Новицкой, И.Н. Райковой. М., 2002.